Проспорт
137
1 хв

"Реал" зазнав сенсаційної поразки і ризикує втратити лідерство у Ла Лізі

"Вершкові" у гостьовому поєдинку поступилися "Осасуні".

Максим Приходько
"Осасуна" – "Реал" Мадрид

"Осасуна" – "Реал" Мадрид / © Associated Press

Мадридський "Реал" на виїзді програв "Осасуні" в матчі 25-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Ель Садар" у Памплоні завершився з рахунком 2:1.

Господарі поля відкрили рахунок на 38-й хвилині зустрічі — пенальті реалізував Анте Будімір.

У другому таймі "вершкові" відігралися — на 73-й хвилині відзначився Вінісіус Жуніор.

Але на останній хвилині основного часу "Осасуна" вирвала сенсаційну перемогу завдяки влучному удару Рауля Гарсії.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів матч на лавці для запасних. Ворота "Королівського клубу" захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Огляд матчу "Осасуна" – "Реал" Мадрид

Після цієї поразки "Реал" (60 очок) продовжує посідати першу позицію у турнірній таблиці Ла Ліги, але ризикує втратити лідерство за підсумками туру. Мадридці лише на 2 бали випереджають "Барселону", яка має матч у запасі. "Осасуна" (33 пункти) перебуває на 9-му місці.

У наступному турі Ла Ліги "бланкос" 2 березня приймуть "Хетафе", а "Осасуна" днем раніше на виїзді зіграє з "Валенсією".

Перед цим "Реал" 25 лютого проведе матч-відповідь стикового раунду плейоф Ліги чемпіонів проти "Бенфіки".

137
