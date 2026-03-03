ТСН у соціальних мережах

Колишній суперник Усика зробив прогноз на бій українця з "королем кікбоксингу" Верховеном

Тоні Белью переконаний, що український боксер здобуде легку перемогу.

Усик — Верховен

Усик — Верховен / x.com/ChampRDS

Колишній чемпіон світу з боксу в крузервейті Тоні Белью поділився своїм прогнозом на бій між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександром Усиком та "королем кікбоксингу" Ріко Верховеном.

На думку британця, легендарний кікбоксер максимально викладеться у поєдинку проти Усика, але боксерський досвід стане вирішальним і українець в підсумку здобуде легку перемогу.

"Він (Верховен — прим.) вийде й віддасть усе без жодних вагань і не виявить зайвої поваги, що зробить бій цікавим приблизно шість-сім хвилин. А після цього йому влаштують болісний урок. Він великий, сміливий і небезпечний, але на цьому рівні в нього немає достатнього боксерського інтелекту. Це не спаринг", — написав Белью в соцмережі X.

До слова, у листопаді 2018 року Усик переміг Белью нокаутом у восьмому раунді, захистивши звання абсолютного чемпіона світу в крузервейті.

Поєдинок між Усиком і Верховеном за правилами боксу відбудеться 23 травня в Єгипті, в Пірамідах Гізи. На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем.

Нагадаємо, Усик востаннє виходив у ринг у липні 2025 року, коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку Олександр зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі — у хевівейті.

У послужному списку 39-річного українця 24 перемоги (15 — нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

У листопаді минулого року Усик відмовився від титулу WBO, через що втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

36-річний Верховен вважається одним з найвидатніших кікбоксерів усіх часів. За свою кар'єру в цьому виді спорту він провів 76 боїв, у яких здобув 66 перемог. Востаннє нідерландець програвав ще у січні 2015 року, а відтоді має серію у 22 перемоги.

Ріко понад 11 років утримував титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією промоушену Glory. Йому належать численні рекорди Glory, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14) і найбільшою кількістю перемог (28) загалом.

У червні 2025-го нідерландець переміг росіянина Артема Вахітова, після чого залишив кікбоксинг заради великого виклику в боксі.

У професійному боксі Верховен дебютував у квітні 2014 року, нокаутувавши в другому раунді угорця Яноша Фінферу. Після цього він продовжив кар'єру в кікбоксингу.

