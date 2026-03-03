ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Експромоутер Усика оцінив його бій з легендою кікбоксингу Верховеном

Олександр Красюк висловився про прийдешній поєдинок українського чемпіона з нідерландським кікбоксером.

Усик — Верховен

Усик — Верховен / x.com/boxeattitude

Олександр Красюк, колишній промоутер чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександра Усика, поділився думками про його бій з "королем кікбоксингу" Ріко Верховеном.

"Зараз спробую обґрунтовано, щоб нікого не образити і донести думку. Поєдинок буде на пірамідах. Уявімо собі піраміду. Є чотири грані, і людина стоїть на вершині. Будь-який крок у будь-якому напрямку означає, що вона має покинути вершину. Це цугцванг: що б ти не зробив — ти вже погіршуєш позицію.

Саме тому я був прихильником завершення кар'єри Олександра Усика, тому що він досягнув усього, що можна, а того, чого не можна, — досягати вже й не потрібно", — сказав Красюк в інтерв'ю YouTube-каналу ТАЙК МАЙСОН.

Красюк вважає, що зараз для Усика немає цікавих суперників у боксі. Саме тому він і обрав битися з Верховеном.

"Я з розумінням ставлюся до вибору суперника, тому що можу поставити альтернативне запитання: а хто? От якщо не Ріко — то хто? З ким цікава битва? Із Фабіо Вордлі? Ну, бій як бій. З Агітом Кабаєлом? Так само — бій як бій. Я говорю як звичайний пересічний глядач.

Мені набагато цікавіше подивитися бій Усика з кікбоксером, бо це щось незвичне, ніж Усик — Кабаєл або Усик — Вордлі, або ще хтось інший. Тому так, дуже складно вибрати суперника.

Міг би мати право на життя бій із Деонтеєм Вайлдером — як unfinished business, ще з того покоління. Але забарилися з часом і втратили таку можливість", — сказав Красюк.

Поєдинок між Усиком і Верховеном за правилами боксу відбудеться 23 травня в Єгипті, в Пірамідах Гізи. На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем.

Нагадаємо, Усик востаннє виходив у ринг у липні 2025 року, коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку Олександр зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі — у хевівейті.

У послужному списку 39-річного українця 24 перемоги (15 — нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

У листопаді минулого року Усик відмовився від титулу WBO, через що втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

36-річний Верховен вважається одним з найвидатніших кікбоксерів усіх часів. За свою кар'єру в цьому виді спорту він провів 76 боїв, у яких здобув 66 перемог. Востаннє нідерландець програвав ще у січні 2015 року, а відтоді має серію у 22 перемоги.

Ріко понад 11 років утримував титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією промоушену Glory. Йому належать численні рекорди Glory, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14) і найбільшою кількістю перемог (28) загалом.

У червні 2025-го нідерландець переміг росіянина Артема Вахітова, після чого залишив кікбоксинг заради великого виклику в боксі.

У професійному боксі Верховен дебютував у квітні 2014 року, нокаутувавши в другому раунді угорця Яноша Фінферу. Після цього він продовжив кар'єру в кікбоксингу.

