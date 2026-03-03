Ніколь Кідман помітили у Нью-Йорку в туфлях з креативними підборами, які взула би не кожна

Ніколь Кідман / © Getty Images

Оскароносна акторка Ніколь Кідман, яка нещодавно пережила гучну особисту драму з розлученням, прибула до Нью-Йорка у робочих справах. Кідман розпочала просування двох своїх нових проєктів — фільму «Практична магія 2» і серіалу «Скарпетта».

Спершу зірку сфотографували папараці. Ніколь була одягнена у образ від Chanel з колекції весна-літо 2026, який включав костюм з жакетом і штанами, а також пальто вільного фасону у леопардовий принт.

Ніколь Кідман / © Getty Images

Цікавим акцентом луку Кідман були її золотисті туфлі, адже вони прикрашені червоними вишнями на підборах.

Туфлі Ніколь Кідман / © Getty Images

Також у цьому ансамблі, але у інших туфлях — класичніших — акторка відвідала захід у кінотеатрі. Ніколь позувала з колегами для фото.

Ніколь Кідман / © Associated Press

Також Кідман сходила і на інтерв’ю у Нью-Йорку на популярне розважальне шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Там вона продемонструвала образ, у якому поєднала чорний шкіряний жакет та спідницю.

Ніколь Кідман на шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon / © Getty Images

Під час інтерв’ю зірка розповіла, що була у круїзі і відвідала з доньками Антарктиду, де вони бачили пінгвінів. Також це був сьомий континент на якому вони побували. Однак окрім розмов про подорожі Ніколь і Джиммі обговорили і нову роботу акторки, зокрема фільм «Практична магія 2» і серіалу «Скарпетта». У першому вона повернеться до ролі відьми і зіграє з Сандрою Блок, а у другому виконає роль судмедекспертки і за її словами під час підготовки до знімань вивчала анатомію і її готував справдній судмедексперт.

Також очікується, що на цьогорічному Met Gala Кідман здивує нас якимось приголомшливим образом, адже вона оголошена як співголова балу.

