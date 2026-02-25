Найдорожча прикраса в історії кіно: що відомо про діамантове кольє Ніколь Кідман із "Мулен Руж!"

Ніколь Кідман у фільмі “Мулен Руж!” / скриншор з відео

Фільм «Мулен Руж!» вийшов на екрани 2001 року і отримав вісім номінацій на премію «Оскар». Це вишукане музичне кіно, яке захоплює яскравими та розкішними костюмами і але мало хто знає, що саме у цій картині було показана із найдорожчих прикрас, яка будь-коли з’являлася на екрані.

В одній зі сцен фільму коханець головної героїні Сатін, яку у фільмі грала Ніколь Кідман, одягає їй на шию розкішне величезне діамантове кольє, яке тільки одним своїм виглядом дає зрозуміти, що воно дуже дороге. Прикраса була справжньою і створеною спеціально для фільму.

Режисер фільму Баз Лурман наполягав, що кольє має бути справжнім, оскільки вважав, що лише справжні діаманти здатні правдиво відображати світло на екрані.

«Колись, коли ми знімали „Мулен Руж!“, ми створили власну версію діамантового кольє Cartier для Ніколь Кідман», — розповів Лурман виданню Vulture. «Розумієте, у ті часи неможливо було змусити щось сяяти на екрані так, як справжні діаманти. Потрібні були справжні діаманти. Тож те кольє — справжнє. Воно коштує 2,5 мільйона доларів». «На щастя, тепер блиск можна просто додати на постпродакшені».

Діамантове кольє з фільму «Мулен Руж!» / © Getty Images

Лурман і його дружина, лауреатка «Оскара», художниця з костюмів Кетрін Мартін, придумали мереживне діамантове кольє разом із ювелірним дизайнером Стефано Кантурі. Прикраса була виготовлена з білого золота вагою 134 карати складається з 1 308 діамантів і мала на застібці синій сапфір зі Шрі-Ланки, повідомляє IndieWire. Патриція Кантурі, бренд-директорка марки Canturi, розповіла, що Стефано провів кілька тижнів, вивчаючи французькі прикраси кінця 19 століття, щоб зробити кольє максимально історично точним, але це було не легко.

«Більшість із них (історичних прикрас — ред.) були розібрані під час Великої депресії, і фактично не було на що спиратися, — розповів Кантурі. — Мені довелося відтворювати його, як судовому експерту».

Шию та декольте Кідман вимірювали протягом трьох місяців, щоб кольє ідеально сіло і мало ідеальний вигляд. Прикраса була настільки цінною, що на знімальному майданчику їй потрібна була цілодобова охорона.

Ніколь Кідман у фільмі «Мулен Руж!» / скриншор з відео

«Проблема в тому, що якщо ти приносиш на знімальний майданчик річ такої цінності, поруч постійно мають стояти двоє охоронців», — також розповідав режисер.

«На майданчику його почали називати „вона“, бо Ніколь запитувала: „Вона вже тут?“» — розповідала Патриція Кантурі.

Для сцени, де кольє зривають із шиї Кідман, була створена срібно-кристалічна репліка. Стефано Кантурі зробив дублера із магнітною застібкою, щоб його можна було легко зірвати і водночас не травмувати шию Кідман.

Ніколь Кідман у фільмі «Мулен Руж!» / скриншор з відео

Після виходу фільму прикраса потрапила до Книги рекордів Гіннесса як найдорожчий ювелірний виріб, коли-небудь створений для фільму, а також з’являлася на виставках і в деяких токшоу.

Нині культове кольє зберігається у приватній особистій колекції Кантурі. Колись воно було виставлено на продаж через Christie’s у Нью-Йорку, але за легендою за кілька годин до аукціону дизайнер Кантурі сказав співробітнику Christie’s, що не може розлучитися з цим творінням і залишив його у своїй особистій колекції.

Ця прикраса назавжди увійшла в історію кінематографу і стала більше ніж просто атрибутом, аксесуаром чи яскравим акцентом образу — кольє Сатін — це ювелірний шедевр, що став частиною персонажа і допоміг розповісти історію. Воно було задемане як метафора, адже як і сама героїня, воно відображало блиск і спокусливість, але водночас натякало на крихкість і високу ціну, яку вона платить за своє становище.