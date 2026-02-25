Забудьте про виснажливі тренування: вчені окреслили мінімальний обсяг фізичних вправ для довголіття

Жінки займаються фізичними вправами / © Credits

Скільки треба тренуватися, щоб жити довго — це питання хвилює багатьох. Чи потрібно виснажувати себе вправами кожен день, розповідає Woman&Home.

Якщо коротко, то ні, щоб жити довго й залишатися активним, регулярні навантаження не потрібні. Численні дослідження розглядали, як навіть невеликі зміни у нашій фізичній активності та розпорядку дня можуть покращити наше довголіття.

Дослідники з Норвезької школи спортивних наук вивчали, як невелике збільшення активності може знизити ризик смертності. Вони проаналізували дані про рухи понад 135 000 людей похилого віку, які носили трекери активності: 40 000 з Норвегії, Швеції та США, які носили пристрій на стегні, та майже 95 000 учасників біобанку з Великої Британії, які носили фітнес-трекер на зап’ясті.

Результати показали, що 10% смертей можна було б уникнути, якби загальне населення (окрім найактивніших) додало лише п’ять хвилин фізичних вправ помірної інтенсивності до свого дня. Це вправа, яка збільшує частоту серцевих скорочень, але ви все одно повинні мати змогу розмовляти під час її виконання. Це може включати швидку ходьбу, їзду на велосипеді, плавання, танці або садівництво. Результати показали, що 6% смертей можна було б запобігти серед найменш активної групи, яка в середньому займалася фізичною активністю дві хвилини на день. Крім того, до 15% смертей можна було б запобігти серед населення загалом, якби до їхнього дня було додано 10 хвилин фізичної активності.

Навряд чи всі люди зможуть досягти рекомендацій ВООЗ щодо фізичної активності 150 хвилин помірної та високої інтенсивності щотижня, тому ці дані підкреслюють великий вплив реалістичних та досяжних цілей поведінки на здоров’я населення.

Команда також дослідила, що відбувається, коли ми зменшуємо час, який проводимо сидячи. Вони виявили, що скорочення часу сидячої роботи на 30 хвилин на день може запобігти 3% смертей у групі високого ризику та 7,3% у населення загалом. Результати дослідження з британського біобанку були меншого масштабу, але все ж суттєвими — наприклад, скорочення часу, проведеного в сидячому положенні, на 30 хвилин на день у всіх учасників, крім найактивніших, було пов’язане із запобіганням 4,5% від загальної кількості смертей.

Це було обсерваційне дослідження, тобто прямий зв’язок між фізичними вправами та запобіганням смерті не може бути доведений, і ми не відомо, як довго потрібно вносити ці зміни в спосіб життя, щоб побачити результати. Проте воно показує важливість щоденного руху тіла для нашого загального здоров’я.

