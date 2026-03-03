Стала відома причина термінової госпіталізації короля Норвегії Гаральда V, коли монарх насолоджувався відпусткою

Король Гаральд V / © Getty Images

Цього року зимовий відпочинок короля Гаральда та королеви Соні виявився не менш тривожним, ніж був минулої зими. Королівське подружжя зупинилося в одному з престижних готелів і насолоджувалося зеленими зонами курорту Баїя-дель-Дуке, проте під час відпустки монарха терміново доправили до лікарні на Тенеріфе через інфекцію, яка призвела до зневоднення. Незабаром короля виписали після того, як він «добре відреагував на лікування», йдеться в офіційному пресрелізі норвезького королівського дому.

«Його загальний стан добрий, і за ним стежать медичні працівники», — йдеться у заяві королівського лікаря Бйорна Бендза, опублікованій у понеділок, майже через тиждень після госпіталізації монарха. Лікар прибув на іспанський острів менш ніж за 24 години, щоб уважно стежити за станом здоров’я короля, якому нещодавно виповнилося 89 років.

Король Гаральд V / © Instagram норвезької королівської родини

Попри покращення стану здоров’я, монарх «все ще відновлюється», тому королівське подружжя продовжить своє приватне перебування на Тенеріфе, заплановане до 6 березня, після чого він відновить виконання своїх офіційних обов’язків. У цей час його син, спадковий принц Гокон, взяв на себе офіційні обов’язки регента.

Кронпринц Гокон надав останні відомості про стан здоров’я короля: «Йому стало краще. Він добре реагує на лікування. Ми втішені та вдячні за всю турботу, яку він отримав протягом останніх кількох днів. Схоже, він уже одужує, що дуже позитивно».

Кронпринц Гокон / © Getty Images

Лікар короля Гаральда V також повідомив, що інфекція виникла через рану на нозі, додавши, що у його віці «госпіталізація через інфекцію — це серйозно», що пояснює швидку медичну допомогу.

Нагадаємо, минулого року 87-річну королеву Соню було госпіталізовано під час зимової відпустки, оскільки вона перенесла фібриляцію серця (миготливу аритмію) після катання на лижах.