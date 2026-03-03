Росія готує нові масовані обстріли та теракти: коли і чого очікувати українцям

Війна в Україні / © ТСН

Росія не планує відмовлятися від жорстокої стратегії тиску на тилові регіони України. Протягом усієї весняно-літньої кампанії ворог продовжуватиме масовані обстріли з повітря, паралельно посилюючи підривну діяльність всередині держави.

Про це розповів військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

Українцям не варто сподіватися на тривалі паузи в повітряних тривогах. За словами експерта, нальоти дронів-камікадзе та масовані ракетні удари залишаються фундаментальною складовою російської військової стратегії. Мета окупантів — виснажити українську ППО та посіяти паніку серед мирного населення.

«Ракетно-дроновий терор не припиниться. Росія продовжуватиме його, адже це одна з ключових складових її стратегії тиску на тилову частину Україну. Вони не відмовляться від цієї тактики й надалі її дотримуватимуться», — наголосив Коваленко.

Невидимий фронт: диверсії, агенти та ІПСО

Окрім відкритого терору з повітря, Кремль робитиме потужну ставку на дестабілізацію ситуації всередині України. Ворог намагатиметься бити у спину, використовуючи приховані методи ведення війни.

Оглядач попереджає, що Росія активізує свої агентурні мережі. Зберігатиметься висока загроза підривної діяльності в тилових регіонах, зокрема вербування осіб для здійснення терактів та диверсій на критично важливих об’єктах.

Не менш небезпечним фронтом залишиться інформаційний.

«Триватимуть постійні інформаційно-психологічні спецоперації, спрямовані на дискредитацію Сил оборони України, поширення фейків про великі втрати, поразки тощо», — зазначив експерт.

Аналітик простежує чітку закономірність у діях агресора: терор цивільних міст безпосередньо залежить від успіхів чи невдач російської армії на лінії зіткнення. Окупанти масштабують атаки на тил саме тоді, коли їхні плани на фронті зазнають краху.

«Що більші проблеми виникають у росіян безпосередньо в зоні бойових дій, то активніше вони намагаються компенсувати це терором у тилу України та тиском на цивільне населення», — підсумував Коваленко.

