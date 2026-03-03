Россия готовит новые массированные обстрелы и теракты: когда и чего ждать украинцам

Война в Украине / © ТСН

Россия не намерена отказываться от жестокой стратегии давления на тыловые регионы Украины. В течение всей весенне-летней кампании враг будет продолжать массированные обстрелы с воздуха, параллельно усиливая подрывную деятельность внутри государства.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы «Информаційний спротив» Александр Коваленко.

Украинцам не следует надеяться на долгие паузы в воздушных тревогах. По словам эксперта, налеты дронов-камикадзе и массированные ракетные удары остаются фундаментальной составляющей российской военной стратегии. Цель оккупантов — истощить украинскую ПВО и посеять панику среди мирного населения.

«Ракетно-дроновый террор не прекратится. Россия будет продолжать его, ведь это одна из ключевых составляющих ее стратегии давления на тыловую часть Украины. Они не откажутся от этой тактики и в дальнейшем будут ее придерживаться», — подчеркнул Коваленко.

Невидимый фронт: диверсии, агенты и ИПСО

Помимо открытого террора с воздуха, Кремль будет делать мощную ставку на дестабилизацию ситуации внутри Украины. Враг будет пытаться бить в спину, используя скрытые методы ведения войны.

Обозреватель предупреждает, что Россия активизирует свои агентурные сети. Сохраняется высокая угроза подрывной деятельности в тыловых регионах, в частности вербовка лиц для совершения терактов и диверсий на критически важных объектах.

Не менее опасным фронтом останется информационный.

«Будут продолжаться постоянные информационно-психологические спецоперации, направленные на дискредитацию Сил обороны Украины, распространение фейков о больших потерях, поражениях и тому подобное», — отметил эксперт.

Аналитик прослеживает четкую закономерность в действиях агрессора: террор гражданских городов напрямую зависит от успехов или неудач российской армии на линии столкновения. Оккупанты масштабируют атаки на тыл именно тогда, когда их планы на фронте терпят крах.

«Чем больше проблем возникает у россиян непосредственно в зоне боевых действий, тем активнее они пытаются компенсировать это террором в тылу Украины и давлением на гражданское население», — подытожил Коваленко.

Весеннее наступление России — последние новости

Напомним, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал, что является главным приоритетом наступательных действий РФ.

По его оценкам, Россия накопила значительные резервы — речь идет примерно о 100 тысячах военных. В то же время это не означает гарантированного прорыва, ведь часть сил направляется на доукомплектование подразделений и покрытие текущих потерь. Отдельные направления фронта могут активизироваться, в частности, для отвлечения украинских сил.

Эксперт также обратил внимание на внутренние проблемы РФ — экономическое давление, дефицит бюджета и трудности с мобилизационным ресурсом. Тем не менее, несмотря на эти факторы, враг не отказывается от амбициозных планов, реализация которых может повлиять на ситуацию на востоке.

Также эксперт рассказывал, возможно ли новое наступление России на Киев весной 2026 года.