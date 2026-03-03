На церемонии "Сезар" заподозрили появление клона вместо Джима Керри: представитель актера сделал заявление

Джим Керри / © Associated Press

Канадско-американский актер и юморист Джим Керри 26 февраля посетил торжественную церемонию французской кинопремии "Сезар-2026".

Однако появление звезды Голливуда спровоцировало немало сплетен в Сети и даже теорий заговоров. Дело в том, что 64-летнего артиста было просто не узнать, поскольку его внешность кардинально изменилась. Более того, некоторые отмечали, что у Джима Керри на церемонии "Сезар" был более светлый цвет глаз, чем у него есть на самом деле. Кроме того, артист раздавал автографы правой рукой, хотя он левша.

Поэтому, теорий заговоров было просто не избежать. Пользователи начали подозревали, что вместо Джима Керри на церемонии был его клон.

Джим Керри на церемонии "Сезар" / © Associated Press

Представителю актера пришлось вмешаться в обсуждение. В комментарии Daily Mail он отрицал, что на церемонии "Сезар" якобы появился клон Джима Керри. Представитель заверил, что юморист присутствовал лично.

Напомним, после торжественной церемонии пестрели обсуждения не только относительно внешнего вида Джима Керри, но и вокруг его личной жизни. На мероприятии актер рассекретил свою избранницу и публично признался ей в любви.