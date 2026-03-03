Когда закончится отопительный сезон в Украине: в правительстве ответили

Отопление

У Украины достаточно энергоресурсов, чтобы не спешить с отключением тепла в домах граждан.

Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба.

Он пояснил, что батареи останутся горячими до стабильного потепления.

«У нас достаточно ресурсов для того, чтобы отопительный сезон завершался в соответствии с температурным режимом», — подчеркнул чиновник.

По словам Кулебы, государство готово продолжать подачу теплоносителя даже до второй половины весны.

«Мы готовы работать и до 15 апреля. Будем ориентироваться на погоду», — добавил он.

Подытоживая состояние энергетической и коммунальной сфер, вице-премьер подчеркнул, что инфраструктура выдержала нагрузку зимних месяцев.

«У нас все готово к тому, чтобы завершать стабильное прохождение отопительного сезона, — резюмировал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил, что Киев пока не подготовил полноценный план устойчивости к следующей зиме.

По его словам, опыт прохождения текущего отопительного сезона должен лечь в основу новых решений по усилению защиты критической инфраструктуры, энергетики, логистики и восстановлению после атак.

В то же время, планы устойчивости утвердили для всех областей и областных центров, за исключением столицы. Президент подчеркнул, что Киев, как и в эту зиму, оказался не полностью готов, и к следующему сезону ситуацию необходимо исправить.