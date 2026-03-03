- Дата публикации
Когда закончится отопительный сезон в Украине: в правительстве ответили
По словам чиновника, украинцам не стоит волноваться из-за преждевременного отключения отопления.
У Украины достаточно энергоресурсов, чтобы не спешить с отключением тепла в домах граждан.
Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба.
Он пояснил, что батареи останутся горячими до стабильного потепления.
«У нас достаточно ресурсов для того, чтобы отопительный сезон завершался в соответствии с температурным режимом», — подчеркнул чиновник.
По словам Кулебы, государство готово продолжать подачу теплоносителя даже до второй половины весны.
«Мы готовы работать и до 15 апреля. Будем ориентироваться на погоду», — добавил он.
Подытоживая состояние энергетической и коммунальной сфер, вице-премьер подчеркнул, что инфраструктура выдержала нагрузку зимних месяцев.
«У нас все готово к тому, чтобы завершать стабильное прохождение отопительного сезона, — резюмировал он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил, что Киев пока не подготовил полноценный план устойчивости к следующей зиме.
По его словам, опыт прохождения текущего отопительного сезона должен лечь в основу новых решений по усилению защиты критической инфраструктуры, энергетики, логистики и восстановлению после атак.
В то же время, планы устойчивости утвердили для всех областей и областных центров, за исключением столицы. Президент подчеркнул, что Киев, как и в эту зиму, оказался не полностью готов, и к следующему сезону ситуацию необходимо исправить.