ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
175
Время на прочтение
1 мин

Женя Галич открыл собственный бизнес и рассекретил, чем теперь занимается

Музыкант создал бизнес вместе со своими побратимами.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Женя Галич

Женя Галич / © instagram.com/jenia_galich

Лидер группы O.Torvald, украинский музыкант Женя Галич рассекретил создание особенного бизнеса.

Идея у артиста возникла во время службы в армии. Певец на проекте "Ближче до зірок" говорит, что они с побратимами любили пить кофе, поскольку он дарил своеобразный уют. Поэтому, Женя Галич решил основать кофейный бренд. Артист это сделал не сам, а вместе с побратимами. Как комментирует музыкант, это кофе для храбрых и такой, который поддерживает.

"Мы его создали с моими побратимами. Это кофейный бренд, который обжаривает, делает кофе, создает кофе храбрых, и поддерживает друг друга. Поскольку кофе был нашим уютом на войне, мы решили сделать кофейный бренд", - поделился артист.

Женя Галич / © instagram.com/jenia_galich

Женя Галич / © instagram.com/jenia_galich

Женя Галич также отметил, что и музыкальную карьеру продолжает развивать. Артист делится, что впереди его ждет немало концертов, где он будет собирать средства на помощь ВСУ.

Отметим, Женя Галич в апреле 2022 года вступил в ряды ВСУ. Артист был в составе 135-го батальона 114-й отдельной бригады теробороны, участвовал в боях за Бахмут. В октябре 2024 года исполнитель признался, что служит в Киеве. Певец занимается материально-техническим обеспечением ВСУ.

Напомним, недавно финалистка "Холостяка-14" Анастасия Половинкина продала авто ради открытия бизнеса. Блогерша решила не привлекать инвесторов.

Дата публикации
Количество просмотров
175
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie