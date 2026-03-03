Женя Галич открыл собственный бизнес и рассекретил, чем теперь занимается

Женя Галич / © instagram.com/jenia_galich

Лидер группы O.Torvald, украинский музыкант Женя Галич рассекретил создание особенного бизнеса.

Идея у артиста возникла во время службы в армии. Певец на проекте "Ближче до зірок" говорит, что они с побратимами любили пить кофе, поскольку он дарил своеобразный уют. Поэтому, Женя Галич решил основать кофейный бренд. Артист это сделал не сам, а вместе с побратимами. Как комментирует музыкант, это кофе для храбрых и такой, который поддерживает.

"Мы его создали с моими побратимами. Это кофейный бренд, который обжаривает, делает кофе, создает кофе храбрых, и поддерживает друг друга. Поскольку кофе был нашим уютом на войне, мы решили сделать кофейный бренд", - поделился артист.

Женя Галич / © instagram.com/jenia_galich

Женя Галич также отметил, что и музыкальную карьеру продолжает развивать. Артист делится, что впереди его ждет немало концертов, где он будет собирать средства на помощь ВСУ.

Отметим, Женя Галич в апреле 2022 года вступил в ряды ВСУ. Артист был в составе 135-го батальона 114-й отдельной бригады теробороны, участвовал в боях за Бахмут. В октябре 2024 года исполнитель признался, что служит в Киеве. Певец занимается материально-техническим обеспечением ВСУ.

