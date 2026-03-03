В Сети сообщили о "смерти" Квентина Тарантино на Ближнем Востоке: представитель режиссера отреагировал

Квентин Тарантино / © Associated Press

Один из самых влиятельных американских режиссеров современности Квентин Тарантино, автор культовых лент "Криминальное чтиво" и "Убить Билла", оказался в центре громкого скандала - на этот раз не из-за кино, а из-за шокирующих слухов, стремительно разлетевшихся по Сети.

В соцсети X (бывший Twitter) стремительно разлетелся слух о якобы гибели культового режиссера Тарантино. В сообщениях утверждалось, что кинематографист стал жертвой ракетного удара во время эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Квентин Тарантино / © AFP

На самом деле эта информация не соответствует действительности. Представители окружения режиссера в комментарии Daily Mail заверили журналистов, что он жив и находится в безопасном месте. Никаких официальных подтверждений трагедии нет.

Толчком к волне паники стал популярный аккаунт с большой аудиторией, который без всяких доказательств сообщил о "смерти" постановщика и даже приписал свои слова авторитетному изданию Deadline. Публикация быстро разошлась по Сети, ее начали цитировать другие пользователи, а затем подхватили и отдельные онлайн-ресурсы.

Квентин Тарантино / © Associated Press

Дополнительной правдоподобности вымышленным новостям придали сфабрикованные изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта. На них якобы был изображен Квентин Тарантино в укрытии на территории Израиля, однако подделку разоблачили. Часть публикаций с ложным содержанием уже маркирует система Grok - встроенный ИИ платформы X, который предупреждает пользователей о сомнительности информации.

Инцидент с "захоронением" известных звезд в очередной раз продемонстрировал, как быстро непроверенная информация может распространяться в соцсетях - особенно в периоды глобального напряжения.

