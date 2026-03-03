Почему стоит отказаться от пижамы: 7 преимуществ сна голышом

Обнаженная женщина в постели / © Credits

Кто бы мог подумать, что такая простая вещь, как отказ от пижамы, может значительно улучшить качество сна, настроение, симптомы менопаузы и даже метаболизм.

Если вы все еще одеваетесь перед сном, вы можете терять некоторые удивительные преимущества для здоровья. Woman`sWorld раскрывает пользу для здоровья от сна голышом.

Глубокий сон

Охлаждение тела является ключом к переходу мозга к более глубоким стадиям сна, которые приводят к действительно восстановительному сну. Идеальная температура в спальне оценивается от 16 до 19 градусов. А снятие одежды, удерживающей тепло, может помочь вам оставаться прохладным и поддерживать такую терморегуляцию, которая нужна вашему телу, чтобы погрузиться в мир снов.

Сон голым позволяет вашему телу легче остыть до оптимальной температуры для сна. Исследование показало, что более теплая среда для сна, например, когда мы одеты, снижает наши идеальные стадии медленного (глубокого) и быстрого (сновидения) сна.

Меньше симптомов менопаузы

Сон голым также может уменьшить такие неприятные симптомы, как приливы и ночная потливость, которые обычно мучают женщин среднего возраста. Во время менопаузы гормоны колеблются и нарушают регуляторную систему организма, что именно вызывает ночную потливость и приливы. Одежда иногда может задерживать тепло и влагу. Когда вы спите голыми или по крайней мере носите минимальные слои одежды, организм может эффективнее отпускать это тепло, которое оно удерживает, что приводит к меньшему количеству пробуждений и более восстановительному отдыху.

Более легкое похудение

Поскольку ваше тело прохладнее во время сна голым, ему приходится сжигать больше калорий, чтобы поддерживать температуру. Ученые называют этот процесс активацией вашего бурого жира — специальных жировых клеток, которые сжигают калории, чтобы генерировать тепло и регулировать температуру вашего тела.

Увеличение глубокого сна с оптимальной температурой тела способствует увеличению гормона роста, также известного как фонтан гормона молодости. Это также помогает гормонам, которые подавляют аппетит.

Более здоровая кожа

Дышащая среда для сна уменьшает накопление влаги, что означает меньшее потоотделение и меньше высыпаний. Здоровье кожи может быть улучшено, поскольку меньше ограничений обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха и может уменьшить закупорку пор или акне на теле вдоль участков, где находятся эластичные пояса или тесные ткани.

Меньше дрожжевых инфекций

Когда увеличивается циркуляция воздуха в зоне паха, уменьшается нездоровое накопление влаги, что способствует чрезмерному росту дрожжей.

Улучшенное настроение и энергия

Сон голым может улучшить настроение и энергию, просто улучшая непрерывность сна. Когда вы быстрее засыпаете и реже просыпаетесь, вы проводите больше времени в глубоком сне и фазе быстрого сна, которые являются критически важными для эмоциональной регуляции, когнитивной остроты и физического восстановления.

Лучший сон означает более низкий уровень кортизола, стабильный уровень сахара в крови в течение ночи и улучшенный гормональный баланс в целом. Все это проявляется на следующий день в виде более четкого мышления, большего терпения, стабильной энергии и меньшего количества перепадов настроения».

Лучшая интимность

Некоторые женщины сообщают об ощущении комфорта в своем теле, что может незначительно улучшить восприятие тела и интимность.

Сон голышом увеличивает вероятность контакта кожа к коже с партнером в постели, что стимулирует высвобождение окситоцина. Часто называемый химическим веществом любви, это гормон, который усиливает ощущение близости в отношениях и может поддерживать эмоциональную связь. Голые объятия приятнее.

Кроме того, есть и практические преимущества: вы будете наслаждаться повышенным комфортом, стирать меньше белья и сэкономите деньги на пижамах. Это беспроигрышная позиция для вашего здоровья и вашей семьи.

Как спать голым

Просто сбросьте халат и начните отдыхать. Хотя сон голым — это не панацея, это привычка с низким уровнем риска, которая для многих женщин удивительно простым способом способствует лучшему сну, здоровью кожи и общему комфорту.

Люди, которым неудобно спать таким образом, могут попробовать шелковую пижаму. Многие женщины, особенно во время менопаузы, считают ее самой прохладной тканью. Самое главное, чтобы вам было комфортно.