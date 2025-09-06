Топ-10 чаев, которые улучшат ваш сон

Травяной чай / © Credits

К счастью, природа подарила нам множество растений, которые мягко успокаивают нервную систему и помогают заснуть. Травяные чаи — это натуральный способ улучшить качество сна, особенно если бессонница вызвана тревожностью, стрессом или употреблением стимуляторов, например, кофе, алкоголя или никотина, об этом рассказало издание Tua Saúde. Лучшее время для такого чая, за 30-60 мин до сна.

Ромашка

Самый известный «чай для сна». Обладает мягким седативным действием, снижает уровень стресса и помогает быстрее заснуть. Ромашка действует на те же рецепторы, что и легкие снотворные средства.

Приготовление : горсть свежих цветов ромашки залейте 250 мл кипятка, настаивайте 5-10 мин.

Важно: избегать употребления во время беременности и для детей только после консультации с врачом.

Валериана

Самое исследованное растение для борьбы с бессонницей. Увеличивает уровень нейромедиатора ГАМК, который тормозит чрезмерную активность нервной системы.

Приготовление : 1 ст. л сухого корня валерианы настаивайте в 250 мл кипятка 10-15 мин.

Важно: осторожно людям с заболеваниями печени и беременным.

Мелисса (лимонная трава)

Помогает при стрессе, тревожности и проблемах со сном. Также имеет легкий противовоспалительный эффект.

Приготовление: 1 ст. л сухих листьев мелиссы залейте 250 мл кипятка, настаивайте 5-10 мин.

Пассифлора (страстоцвет)

Действует успокаивающе, снижает тревожность и способствует глубокому сну.

Приготовление : 1 ст. л сухих цветов залейте 250 мл кипятка, настаивайте 10 мин.

Важно: не подходит беременным и детям до 12 лет.

Зверобой

Известен как «растительный антидепрессант», помогает при эмоциональном истощении и легкой бессоннице.

Приготовление : 1 ч. л сухой травы на 250 мл кипятка, настаивать 5 мин.

Важно: несовместим с контрацептивами и многими лекарствами (антидепрессантами, антикоагулянтами).

Салат (листья)

Удивительно, но чай из салатных листьев обладает успокаивающим действием благодаря природным веществам лактуналам.

Приготовление: 3 листа отварить 3 мин в стакане воды, процедить и пить вечером.

Лаванда

Чай из цветов лаванды снимает тревогу, напряжение и помогает быстро расслабиться. Также популярна в ароматерапии.

Приготовление : 30 г цветов на 1 л кипятка, настоять и процедить.

Важно: не рекомендуется беременным, детям и людям с гастритом или язвой.

Липа

Липовый чай обладает успокаивающим действием и хорошо подходит при бессоннице на фоне тревоги.

Приготовление : 1,5 г цветов и листьев липы на 150 мл кипятка, настаивать 5-10 мин.

Важно: не подходит детям до 4 лет, беременным и людям с сердечными проблемами.

Перец пьянящий

Экзотическое растение с Тихоокеанских островов, которое действует подобно легким транквилизаторам. Используется для снятия тревоги и улучшения сна.

Приготовление : 2 ст. л корня отварить 10-15 мин в 300 мл воды.

Важно: нельзя при болезнях печени и беременности.

Мулунгу

Редкое южноамериканское растение с выраженным седативным эффектом. Помогает при тревоге и сильном нервном напряжении.

Приготовление : 4-6 г коры отварить 15 мин в 250 мл воды, пить теплым.

Важно: использовать не более 3 дней подряд, не подходит детям, беременным и людям на антидепрессантах.

Важно знать

Травяные чаи не заменяют лечение при серьезных нарушениях сна.

Они эффективны в сочетании с правильной «гигиеной сна», например, отказом от гаджетов за час до сна, режим дня, проветривание комнаты.

Перед употреблением любого нового чая, особенно во время беременности или при хронических болезнях, стоит проконсультироваться с врачом.

Итак, вместо таблеток и снотворных, иногда достаточно чашки теплого травяного чая. Выберите свой любимый и позвольте себе окунуться в спокойный, и восстановительный сон.