Гороскоп на 4 марта для всех знаков Зодиака: день, когда нужно отказаться от резких движений

Главное в это время — под воздействием внешних, в том числе и отрицательных, обстоятельств не расплескать царящее в душе и в отношениях между людьми равновесие.

Для этого необходимо отказаться от резких движений и обидных слов — любой исходящий от человека негатив равно или поздно вернется к нему бумерангом, так что не стоит рисковать собственным благополучием.

Овен

Старые, давно осложняющие нашу жизнь конфликты наконец-то получат шанс на разрешение — окружающие люди будут склонны понимать других, идти им навстречу и искать — и находить — компромиссы в отношениях.

Телец

Любой промах, совершенный в этот день, необходимо будет не только сразу же признать, но и постараться как можно быстрее исправить — если сделать это вовремя, скорее всего, никто ошибки не заметит и на вид ее не поставит.

Близнецы

Как бы ни складывались жизненные — и рабочие — обстоятельства, нежелательно раздражаться по мелочам — будучи незначительными, они того не стоят, а настроение будет всерьез и, увы, безнадежно испорчено.

Рак

Услышав неприятные слова от близкого вам человека — друга или родственника — нужно не обижаться, а анализировать свое поведение — возможно, вы действительно неправы, а, значит, надо исправлять ситуацию.

Лев

Устоять перед соблазном блистать в обществе друзей и знакомых будет непросто, но необходимо, если, конечно, вы не хотите выглядеть смешно в их глазах — сегодня вам лучше оставаться в тени и не выделяться из толпы.

Дева

Принятие важного для вас и вашей семьи решения желательно отложить на несколько дней — сегодня же вам трудно будет отделить единственно верные доводы, которыми необходимо руководствоваться, от ошибочных.

Весы

Среди навалившихся на вас в этот день дел необходимо отделить главные от второстепенных и малозначительных — на первых нужно максимально, а от вторых — временно отказаться, они вполне могут подождать своей очереди.

Скорпион

Хорошее время для того, чтобы начать жизнь с чистого листа: главное для этого — определить совершенные в прошлом ошибки, в таком случае можно будет легко их исправить, а в будущем –учесть предыдущий опыт.

Стрелец

Несмотря на желание жить, как говорят в таких случаях, на полную катушку, необходимо соблюдать меру во всем — прежде всего, во избежание травм, заменить активное поведение спокойным и уравновешенным.

Козерог

На работе вам совершить прорыв, увы, не удастся, поэтому лучше сосредоточиться на занятиях, которые приносят удовольствие — почитать, посмотреть любимый сериал, а еще лучше — погулять в ближайшем парке.

Водолей

День не подходит для подписания важных документов, какой бы жизненной сферы они ни касались –чтобы не допустить серьезной ошибки, которую сложно будет исправить, их лучше перенести на более благоприятное время.

Рыбы

Главное в этот день — не растрачивать попусту энергию, которой снабдят вас звезды, тогда удастся не только выполнить все, что вы запланируете на этот день но и сделать гораздо больше — как на работе, так и дома.

