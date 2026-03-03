- Дата публикации
-
Шоу-бизнес
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 166
- Время на прочтение
- 1 мин
Эмили Ратажковски в топе с большими бантами-завязками пришла на показ Dior
34-летняя модель выбрала для своего выхода лук в классических цветах.
Эмили Ратажковски посетила показ Модного дома Christian Dior, который состоялся в рамках Парижской недели моды.
На фэшн-ивенте она предстала в кремовом удлиненном топе с запахом с двумя большими бантами-завязками внизу по бокам. Верх модель скомбинировала с черными свободными брюками со стрелками и черными туфлями.
Ратажковски распустила волосы и сделала макияж с помадой цвета молочного шоколада.
Напомним, Эмили Ратаковски на подиуме показа бренда Gucci появилась в гламурном серебряном мини-платье.