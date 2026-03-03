ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
166
1 мин

Эмили Ратажковски в топе с большими бантами-завязками пришла на показ Dior

34-летняя модель выбрала для своего выхода лук в классических цветах.

Алина Онопа
Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски посетила показ Модного дома Christian Dior, который состоялся в рамках Парижской недели моды.

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

На фэшн-ивенте она предстала в кремовом удлиненном топе с запахом с двумя большими бантами-завязками внизу по бокам. Верх модель скомбинировала с черными свободными брюками со стрелками и черными туфлями.

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Ратажковски распустила волосы и сделала макияж с помадой цвета молочного шоколада.

Эмили Ратаковски / © Associated Press

Эмили Ратаковски / © Associated Press

Напомним, Эмили Ратаковски на подиуме показа бренда Gucci появилась в гламурном серебряном мини-платье.

