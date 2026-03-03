- Дата публикации
В Китае отреагировали на заявление Зеленского о роли Пекина в урегулировании войны
В МИД КНР заявили, что страна последовательно выступает за мирные переговоры и уважение суверенитета государств.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин во время брифинга прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости более активного участия Пекина в урегулировании войны.
Соответствующее заявление обнародовано на сайте МИД КНР.
При вопросе журналиста о том, что Украина считает участие Китая решающим, однако пока не видит его активную роль, Мао Нин подчеркнула: с начала полномасштабной войны Китай последовательно выступает за прекращение огня и мирные переговоры.
"Позиция и усилия Китая очевидны для международного сообщества", - заявила она.
По ее словам, президент КНР Си Цзиньпин предложил "четыре принципа", которых, по мнению Пекина, следует придерживаться для урегулирования кризиса: уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, соблюдение целей и принципов Устава ООН, учет законных интересов безопасности всех государств и поддержание усилий, направленных на конфликт.
Китай и война в Украине — последние новости
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что участие Китая могло бы сыграть важную роль в прекращении войны России против Украины. Президент подчеркнул, что Пекин оказывает влияние, в частности на вопросы поставок товаров двойного назначения и отдельных видов вооружения, и мог бы способствовать уменьшению поддержки России.
"Я думаю, что это в их силах. В любом случае по поставкам некоторых видов оружия, двойному использованию вещей и тому подобное, на все это может повлиять лидер Китая. Для нас их участие было бы точно неплохим. Пока их вовлеченность мы не видим", - подытожил он.
Также эксперт-международник Максим Несвитайло считает, что Китай должен участвовать в переговорах о завершении российско-украинской войны, ведь именно Пекин является главным выгодополучателем от этой войны.
В то же время, отставной генерал австралийской армии и военный аналитик Мик Райан назвал три причины того, почему Пекину выгодно, чтобы Украина истекала кровью.
Напомним, Си Цзиньпин сделал новое заявление о мирных переговорах в Украине.