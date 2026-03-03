- Дата публікації
Коли закінчиться опалювальний сезон в Україні: в уряді відповіли
За словами урядовця, українцям не варто хвилюватися через передчасне відключення опалення.
Україна має достатньо енергоресурсів, аби не поспішати з відключенням тепла в будинках громадян.
Про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.
Він пояснив, що батареї залишатимуться гарячими до стабільного потепління.
«У нас достатньо ресурсів для того, щоб опалювальний сезон завершувався відповідно до температурного режиму», — наголосив урядовець.
За словами Кулеби, держава готова продовжувати подачу теплоносія навіть до другої половини весни.
«Ми готові працювати і до 15 квітня. Будемо орієнтуватися на погоду», — додав він.
Підсумовуючи стан енергетичної та комунальної сфер, віцепрем’єр підкреслив, що інфраструктура витримала навантаження зимових місяців.
«У нас все готово для того, щоб завершувати стабільне проходження опалювального сезону, — резюмував він.
Чи готова Україна до наступної зими
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський після засідання Ради національної безпеки і оборони України заявив, що Київ поки не підготував повноцінний план стійкості до наступної зими.
За його словами, досвід проходження поточного опалювального сезону має лягти в основу нових рішень щодо посилення захисту критичної інфраструктури, енергетики, логістики та відновлення після атак.
Водночас плани стійкості затвердили для всіх областей і обласних центрів, за винятком столиці. Президент наголосив, що Київ, як і під час цієї зими, виявився не повністю готовим, і до наступного сезону ситуацію необхідно виправити.