Коли закінчиться опалювальний сезон в Україні: в уряді відповіли

Опалення

Україна має достатньо енергоресурсів, аби не поспішати з відключенням тепла в будинках громадян.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.

Він пояснив, що батареї залишатимуться гарячими до стабільного потепління.

«У нас достатньо ресурсів для того, щоб опалювальний сезон завершувався відповідно до температурного режиму», — наголосив урядовець.

За словами Кулеби, держава готова продовжувати подачу теплоносія навіть до другої половини весни.

«Ми готові працювати і до 15 квітня. Будемо орієнтуватися на погоду», — додав він.

Підсумовуючи стан енергетичної та комунальної сфер, віцепрем’єр підкреслив, що інфраструктура витримала навантаження зимових місяців.

«У нас все готово для того, щоб завершувати стабільне проходження опалювального сезону, — резюмував він.

Чи готова Україна до наступної зими

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський після засідання Ради національної безпеки і оборони України заявив, що Київ поки не підготував повноцінний план стійкості до наступної зими.

За його словами, досвід проходження поточного опалювального сезону має лягти в основу нових рішень щодо посилення захисту критичної інфраструктури, енергетики, логістики та відновлення після атак.

Водночас плани стійкості затвердили для всіх областей і обласних центрів, за винятком столиці. Президент наголосив, що Київ, як і під час цієї зими, виявився не повністю готовим, і до наступного сезону ситуацію необхідно виправити.