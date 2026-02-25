Відключення опалення та відлига: експертка попередила про масовані аварії в Україні

Труба / © Фото з відкритих джерел

Рекордні мінусові температури, які спостерігалися цієї зими, у поєднанні з періодичними відключеннями централізованого опалення створили серйозну загрозу для комунальної інфраструктури українських міст. Найбільшому ризику піддаються внутрішньобудинкові системи водовідведення, які можуть просто «лопнути» під час різкого потепління.

Про це розповіла експертка з житлово-комунального господарства Кристина Ненно для «Телеграф».

Фахівчиня заспокоїла щодо зовнішньої каналізації: оскільки вона пролягає глибоко під землею, ризик її промерзання зведений до мінімуму. Головна небезпека криється саме всередині багатоповерхівок.

За її словами, головна проблема полягає у тому, що процес руйнування труб відбувається непомітно для мешканців.

«Коли труби замерзають, в них утворюються мікротріщини. Під час відлиги тріщини можуть збільшитися і спричинити аварію», — пояснила Ненно.

Експертка наголошує, що такі мікротріщини неможливо виявити під час звичайного візуального огляду без проведення демонтажних робіт. До моменту початку відлиги система не подає жодних ознак пошкодження, що робить аварію раптовою.

Які будинки можуть опинитися під ударом

Фахівчиня виділила три основні категорії житлових будинків, яким найбільше загрожує прорив стічних труб:

Старий житловий фонд. Системи водовідведення у таких будинках здебільшого вже вичерпали свій експлуатаційний ресурс і є найбільш вразливими до перепадів температур.

Будинки з тривалими відключеннями опалення. Через відсутність стабільного обігріву внутрішні комунікації в цих багатоповерхівках могли встигнути глибоко промерзнути.

Об’єкти з пошкодженнями мереж. Житло, де вже фіксувалися проблеми або часткові пошкодження внутрішніх систем водопостачання та водовідведення.

Найбільш критичними точками, за оцінками фахівчині ЖКГ, є підвальні приміщення. Саме там комунікації часто мають складну конфігурацію, вигинаються під кутами, а базовий обігрів приміщення зазвичай відсутній.

Також у зоні підвищеної небезпеки перебувають труби без належного теплоізоляційного покриття, які прокладені вздовж зовнішніх стін будівлі або у неопалюваних місцях загального користування.

Нагадаємо, експертка з питань теплопостачання Світлана Голікова також застерігала, що система опалення не може тривалий час перебувати без циркуляції теплоносія без наслідків. За її словами, відсутність руху води запускає процеси корозії, замулення та поступового зниження ресурсу мереж.

«Система зазнає збитків. Не катастрофічних за один сезон, але накопичених і неминучих. Тривалий простій системи опалення без циркуляції призводить до прискореної корозії, замулення та зниження ресурсу мереж», — пояснювала вона.

Фахівчиня наголошувала, що чим довше система не працює, тим дорожчим буде її відновлення і тим вищим стане ризик поривів та аварій. Найбільше страждають внутрішньобудинкові мережі.

Вона також підкреслювала, що після простою понад 14 днів відновити теплопостачання неможливо простим запуском. Згідно з Правилами технічної експлуатації теплових установок та державними будівельними нормами, перед подачею тепла необхідно провести огляд і очищення грязьовиків, забезпечити контрольований пуск та, за потреби, промити труби від іржі й осаду. Ігнорування цих вимог може спричинити аварійні ситуації під час подачі тиску.