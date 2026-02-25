Як часто потрібно прати лежанку собаки: ветеринари назвали чіткі терміни

Собака / © Associated Press

Ветеринари радять прати лежанку собаки щонайменше раз на два тижні, аби уникнути накопичення бактерій та алергенів. Якщо ж улюбленець має алергію, сильно линяє або часто буває надворі, чистити підстилку варто щотижня.

Про це повідомило видання Real Simple.

Лікар ветеринарної медицини з понад 15-річним досвідом Мехді Есматпараст зазначив, що собаки приносять із вулиці бруд, пилок і мікроорганізми, які осідають у тканині лежанки. Регулярне прання допомагає зберегти здоров’я тварини та підтримувати чистоту в оселі.

Фахівець попереджає: немита підстилка може стати джерелом бактерій, пилових кліщів, бліх і грибків. Це підвищує ризик шкірних інфекцій, алергічних реакцій і неприємного запаху. Ба більше, забруднене місце для сну може погіршувати респіраторні симптоми як у собак, так і у людей, особливо якщо вони мають алергію або астму.

Перед пранням ветеринар радить перевірити інструкцію виробника. Якщо такої немає, варто зняти чохол і випрати його окремо. Для ефективного очищення рекомендується гаряча вода (приблизно 130°F або вище) та делікатний режим, щоб не пошкодити тканину. Сушити лежанку краще на сонці або за високої температури в сушильній машині.

Окрему увагу слід приділити мийному засобу. Фахівець радить обирати гіпоалергенні порошки без ароматизаторів і барвників, щоб зменшити ризик подразнення шкіри тварини. За потреби можна додати пів склянки білого оцту до циклу полоскання — це допоможе нейтралізувати запах без синтетичних ароматів.

