Як часто потрібно прати лежанку собаки: ветеринари назвали чіткі терміни
Лежанка собаки може стати осередком бактерій і пилових кліщів, якщо її не чистити регулярно. Фахівці назвали оптимальну частоту прання та пояснили ризики для здоров’я.
Ветеринари радять прати лежанку собаки щонайменше раз на два тижні, аби уникнути накопичення бактерій та алергенів. Якщо ж улюбленець має алергію, сильно линяє або часто буває надворі, чистити підстилку варто щотижня.
Про це повідомило видання Real Simple.
Лікар ветеринарної медицини з понад 15-річним досвідом Мехді Есматпараст зазначив, що собаки приносять із вулиці бруд, пилок і мікроорганізми, які осідають у тканині лежанки. Регулярне прання допомагає зберегти здоров’я тварини та підтримувати чистоту в оселі.
Фахівець попереджає: немита підстилка може стати джерелом бактерій, пилових кліщів, бліх і грибків. Це підвищує ризик шкірних інфекцій, алергічних реакцій і неприємного запаху. Ба більше, забруднене місце для сну може погіршувати респіраторні симптоми як у собак, так і у людей, особливо якщо вони мають алергію або астму.
Перед пранням ветеринар радить перевірити інструкцію виробника. Якщо такої немає, варто зняти чохол і випрати його окремо. Для ефективного очищення рекомендується гаряча вода (приблизно 130°F або вище) та делікатний режим, щоб не пошкодити тканину. Сушити лежанку краще на сонці або за високої температури в сушильній машині.
Окрему увагу слід приділити мийному засобу. Фахівець радить обирати гіпоалергенні порошки без ароматизаторів і барвників, щоб зменшити ризик подразнення шкіри тварини. За потреби можна додати пів склянки білого оцту до циклу полоскання — це допоможе нейтралізувати запах без синтетичних ароматів.
Нагадаємо, вибір собаки за зовнішністю може призвести до неприємних наслідків. Ветеринар розповів, які дві породи, за його досвідом, частіше кусаються.