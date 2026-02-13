Ветеринар назвав дві породи собак, які найчастіше кусаються

Чау-чау / © Unsplash

Ветеринар закликав майбутніх власників ретельно вивчати поведінкові особливості породи перед тим, як брати собаку лише через її зовнішність. За його словами, недооцінений темперамент може обернутися несподіваними ситуаціями.

Про це повідомило видання Express.

У відео в TikTok ветеринар Амір Анварі поділився власним досвідом і виокремив дві породи, з якими найчастіше траплялися інциденти з укусами. Йдеться про чихуахуа та чау-чау. За словами фахівця, саме чау-чау нерідко дивують людей, адже їхній пухнастий вигляд не відповідає складному характеру. Анварі зауважив, що ветеринари зазвичай обережно взаємодіють із представниками цієї породи.

У коментарях користувачі розділили думку фахівця. Дехто погодився, інші ж зазначили, що практично будь-яка порода може вкусити за певних обставин.

Частина коментаторів поділилася особистими історіями: одні зустрічали добре вихованих чау-чау, чиї власники приділяли багато часу дресируванню, інші ж стверджували, що ніколи не натрапляли на спокійних представників цієї породи. Деякі користувачі припустили, що до списку мали б потрапити й такси.

Водночас варто пам’ятати, що висловлена думка ґрунтується на особистому професійному досвіді ветеринара. Інші фахівці та власники собак можуть мати іншу точку зору.

Експерти наголошують: будь-яка собака, незалежно від породи, віку чи розміру, здатна вкусити за певних обставин — зокрема, якщо відчуває страх, біль або загрозу. Зменшити ризики допомагають правильна соціалізація, дресирування та повага до меж тварини, особливо під час взаємодії з дітьми.

Фахівці радять відповідально підходити до вибору домашнього улюбленця, попередньо вивчати особливості породи та приділяти достатньо уваги вихованню. Це важливо як для безпеки людей, так і для комфорту самої тварини.

