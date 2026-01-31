ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
1124
Час на прочитання
2 хв

6 найсміливіших порід собак, які стануть відданими улюбленцями

Впевненість, стійкість до стресу та відданість — ключові риси сміливих собак. Дресувальниця розповіла, які 6 порід найкраще підходять для домашнього утримання.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Німецька вівчарка

Німецька вівчарка / © Pixabay

Дресувальниця Бріджит Мерфі назвала шість порід собак, які вирізняються сильним характером, упевненістю та відданістю. Попри стереотипи, «сміливість» цих тварин не пов’язана з агресією — навпаки, йдеться про врівноважені, допитливі та емоційно стійкі породи, яким потрібні турботливі й організовані господарі.

Про це повідомило видання Parade Pets.

Мерфі зазначає, що такі собаки готові досліджувати нове та впевнено рухатися вперед у незнайомих ситуаціях. Водночас їм необхідна послідовність, тренування та чіткі межі — лише так вони демонструють свої найкращі риси й стають надійними домашніми компаньйонами.

До переліку шести найсміливіших порід, які можуть чудово почуватися в родині, Мерфі віднесла як великих, так і компактних собак.

Першою у списку стала німецька вівчарка — порода, відома інтелектом, здатністю ухвалювати рішення та високою відданістю власнику. За належного виховання ці собаки добре витримують стрес і мають виражені захисні інстинкти.

Другу позицію посіли пітбулі. Попри суперечливу репутацію, дресувальниця підкреслює їхню впевненість, фізичну силу та бажання догоджати людині. За регулярних тренувань і чітких правил пітбулі стають надійними компаньйонами.

Неочікувано для багатьох до списку потрапили й чихуахуа. Маленькі за розміром, ці собаки часто не усвідомлюють власної крихкості, активно захищають господаря й демонструють неабияку сміливість. Водночас вони потребують спокійного середовища та чітких меж.

Серед великих охоронних порід Мерфі також виділила доберманів-пінчерів. Вони чутливі, енергійні та глибоко прив’язуються до родини, але потребують балансу між дисципліною та увагою.

До переліку увійшли й ротвейлери — врівноважені, сильні та впевнені собаки, які добре реагують на спокійне, послідовне лідерство. За правильного підходу вони поєднують сміливість із ласкавістю.

Замикає список такса — попри компактний вигляд, це смілива та наполеглива мисливська порода з високою енергією. Потребує господаря, який зможе забезпечити її розвиток і не дозволятиме небажаної поведінки.

Нагадаємо, деякі собаки буквально створені для обіймів і сімейного життя. Ветеринари назвали сім порід, які найчастіше вражають добротою та ніжністю.

Дата публікації
Кількість переглядів
1124
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie