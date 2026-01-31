6 найсміливіших порід собак, які стануть відданими улюбленцями

Німецька вівчарка / © Pixabay

Дресувальниця Бріджит Мерфі назвала шість порід собак, які вирізняються сильним характером, упевненістю та відданістю. Попри стереотипи, «сміливість» цих тварин не пов’язана з агресією — навпаки, йдеться про врівноважені, допитливі та емоційно стійкі породи, яким потрібні турботливі й організовані господарі.

Про це повідомило видання Parade Pets.

Мерфі зазначає, що такі собаки готові досліджувати нове та впевнено рухатися вперед у незнайомих ситуаціях. Водночас їм необхідна послідовність, тренування та чіткі межі — лише так вони демонструють свої найкращі риси й стають надійними домашніми компаньйонами.

До переліку шести найсміливіших порід, які можуть чудово почуватися в родині, Мерфі віднесла як великих, так і компактних собак.

Першою у списку стала німецька вівчарка — порода, відома інтелектом, здатністю ухвалювати рішення та високою відданістю власнику. За належного виховання ці собаки добре витримують стрес і мають виражені захисні інстинкти.

Другу позицію посіли пітбулі. Попри суперечливу репутацію, дресувальниця підкреслює їхню впевненість, фізичну силу та бажання догоджати людині. За регулярних тренувань і чітких правил пітбулі стають надійними компаньйонами.

Неочікувано для багатьох до списку потрапили й чихуахуа. Маленькі за розміром, ці собаки часто не усвідомлюють власної крихкості, активно захищають господаря й демонструють неабияку сміливість. Водночас вони потребують спокійного середовища та чітких меж.

Серед великих охоронних порід Мерфі також виділила доберманів-пінчерів. Вони чутливі, енергійні та глибоко прив’язуються до родини, але потребують балансу між дисципліною та увагою.

До переліку увійшли й ротвейлери — врівноважені, сильні та впевнені собаки, які добре реагують на спокійне, послідовне лідерство. За правильного підходу вони поєднують сміливість із ласкавістю.

Замикає список такса — попри компактний вигляд, це смілива та наполеглива мисливська порода з високою енергією. Потребує господаря, який зможе забезпечити її розвиток і не дозволятиме небажаної поведінки.

