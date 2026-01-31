Переговори в Абу-Дабі / © ТСН.ua

Поки мешканці найбільшого спального району Києва виживають за температури -15°C без опалення, у дипломатичних кулуарах з’явилися перші ознаки «енергетичного перемир’я» між Росією та Україною.

Видання The Economist аналізує, чи готовий Кремль до реальних компромісів, чи лише намагається виграти час.

Зазначається, що тристоронні переговори за участі України, країни-агресора Росії та США в Абу-Дабі 23 і 24 січня були одними з найконструктивніших за весь час війни, але серйозних проривів у територіальних питаннях не очікується щонайменше до березня 2026 року.

Троєщина на межі: «катастрофа приходить етапами»

Ситуація в Деснянському районі столиці залишається критичною. Після того як Росія влучила в ТЕЦ-6 — найпотужнішу теплоелектроцентраль міста — 300 тисяч людей залишилися без тепла. Електрики працюють на межі можливостей, латаючи мережі, що спалахують від перевантаження через обігрівачі.

Втрати: під час ремонтних робіт загинуло вже двоє електриків.

Комунальний колапс: систему опалення довелося злити, щоб труби не розірвало від морозу. Керівник адміністрації району Максим Бахматов попереджає: наступний етап — проблеми з каналізацією.

Критика влади: Бахматов різко висловився про підготовку міста до зими, назвавши заклики мера Кличка виїжджати з міста «пораженськими».

Дипломатичний «промінь світла» від Трампа

На тлі гуманітарної кризи з’явилася несподівана новина: Дональд Трамп заявив, що домовився з Путіним про тимчасове припинення ударів по енергосистемі Києва. Це подається як «жест доброї волі» перед наступним раундом переговорів в Абу-Дабі, запланованим на 1 лютого.

Українська сторона налаштована скептично. Офіційний Київ заперечує будь-які домовленості з Кремлем «на слово» і вимагає механізмів верифікації в реальному часі.

План А та план Б: що на кону в Абу-Дабі?

За даними джерел, близьких до переговорної групи, тристоронні зустрічі (Україна, США, РФ) стали «найбільш конструктивними за довгий час».

Сценарій «План А» (переговори):

Створення демілітаризованої зони під наглядом міжнародної «Ради миру» Трампа.

Болючий територіальний компроміс в обмін на мир та членство в ЄС.

Зняття санкцій з РФ та нові бізнес-угоди з США.

Сценарій «План Б» (оборона):

Зеленський готує країну до тривалої війни на виснаження.

Новий міністр оборони Михайло Федоров робить ставку на «цифрову війну» та дрони.

Укріплення позицій на Донбасі та відмова від будь-яких поступок територіями.

«Якщо Путін думає, що українці здадуться, бо в них не працюють туалети — він помиляється. Ми будемо ходити в окопи, якщо доведеться, але робитимемо це зі співом», — підсумував Максим Бахматов.

Експерти вважають, що реальний прорив можливий не раніше березня, коли завершиться зимовий наступ РФ, а економічні проблеми агресора стануть відчутнішими.

Нагадаємо, на тлі аномальних морозів та активних мирних переговорів в Абу-Дабі росіяни тимчасово припинили обстріли української енергетики.

Нібито після особистого прохання президента США Дональда Трампа Кремль погодився не атакувати енергосистему України, проте сторони розійшлися в оцінках тривалості цієї паузи.

Водночас експерти попереджають — тимчасове перемир’я може стати пасткою для України.