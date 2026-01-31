Росія просто чекала настання холодів: Чернєв про «енергетичне перемирʼя»

Єгор Чернєв / © Facebook/Єгор Чернєв

Через потепління в Україні російській армії наразі невигідно витрачати ракети на удари по енергетиці. Саме тому пауза у два дні є лише демонстративним кроком з боку РФ і не свідчить про реальні зміни в її діях.

Про це заявив народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв у прямому етері Еспресо.

«Наразі росіяни бачать, що є певне потепління в Україні, і їм невигідно витрачати зараз ракети, адже вони будуть не так ефективні, як їм здається», — наголосив Чернєв.

Він пояснив, що під час морозів удари по енергетиці мають значно серйозніші наслідки.

«Це відбувається під час холодів, коли руйнується наша інфраструктура, коли мільйони людей сидять не тільки без світла, але й без опалення», — уточнив народний депутат.

За словами Чернєва, припинення атак лише на два дні є фарсом, оскільки за такий короткий час неможливо відновити пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури або суттєво змінити ситуацію в країні.

Він також вважає, що ця пауза має політичний підтекст.

«Я думаю, що це реверанс у бік Трампа з боку Путіна: ніби він дослухається, йде на якісь поступки, на якісь компроміси», — зазначив Чернєв.

Водночас, за його словами, ані Україна, ані США не очікують від РФ саме таких кроків.

«Це не ті компроміси, яких сьогодні очікуємо ми й очікує США від РФ», — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що Росія не зацікавлена в припиненні ударів по енергетичній інфраструктурі України та може посилити атаки з настанням морозів.

Ми раніше інформували, що речник Кремля Пєсков також не став коментувати інформацію про нібито «енергетичне перемирʼя».