Астрологічний прогноз на 31 січня

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна братися до будь-яких починань, але, оскільки йдеться про вихідний день, вони, найімовірніше, стануть господарсько-побутовими.

Символ дня: Труба - символ заклику до дій.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: бузковий, ліловий, фіолетовий.

Щасливі камені дня: сапфір, лазурит.

За яку частину тіла відповідає: кишечник.

Хвороби дня: захворювання, що почалися цього дня, протікатимуть у легкій формі, але залишати їх без уваги не можна.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону продукти, що подразнюють кишечник: копченості, маринади, сіль і спеції.

Стрижка дня: день сприятливий для стрижки.

Магія і містика дня: ворожіння може дати відповідь на будь-яке запитання, але в неділю краще цим не займатися.

Сни дня: сни нинішньої ночі не несуть важливої інформації, тому не варто приймати їх близько до серця.

Табу дня: день, незважаючи на вихідний, небажано проводити день у неробстві - потрібно знайти собі якесь заняття, наприклад, хобі.

Цитата дня: "Хто надає великого значення думці людей, робить їм занадто багато честі" (Артур Шопенгауер).

