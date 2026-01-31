- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 31 січня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: можна братися до будь-яких починань, але, оскільки йдеться про вихідний день, вони, найімовірніше, стануть господарсько-побутовими.
Символ дня: Труба - символ заклику до дій.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 5.
Щасливий колір дня: бузковий, ліловий, фіолетовий.
Щасливі камені дня: сапфір, лазурит.
За яку частину тіла відповідає: кишечник.
Хвороби дня: захворювання, що почалися цього дня, протікатимуть у легкій формі, але залишати їх без уваги не можна.
Харчування дня: необхідно виключити з раціону продукти, що подразнюють кишечник: копченості, маринади, сіль і спеції.
Стрижка дня: день сприятливий для стрижки.
Магія і містика дня: ворожіння може дати відповідь на будь-яке запитання, але в неділю краще цим не займатися.
Сни дня: сни нинішньої ночі не несуть важливої інформації, тому не варто приймати їх близько до серця.
Табу дня: день, незважаючи на вихідний, небажано проводити день у неробстві - потрібно знайти собі якесь заняття, наприклад, хобі.
Цитата дня: "Хто надає великого значення думці людей, робить їм занадто багато честі" (Артур Шопенгауер).
