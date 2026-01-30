Артистка Charli XCX у золотій бальній сукні зачарувала образом на прем’єрі фільму

Charli XCX / © Associated Press

Британська артистка Charli XCX відвідала прем’єру фільму «Буремний перевал», яка відбулася у Китайському театрі TCL у Лос-Анджелесі. Вона стала авторкою саундтреків до стрічки.

На заході Charli XCX захопила своїм розкішним образом у бальній золотій асиметричній сукні від Vivienne Westwood, яку для неї створили на замовлення.

Вбрання мало корсетний верх, пікантне декольте з мереживними рюшами, об’ємні стегна і шлейф із тюлю.

Аутфіт артистка доповнила чорними туфлями-човниками. У неї було хвилясте укладання, макіяж із чорними стрілками, золотий ланцюжок із підвіскою на шиї і золоті каблучки на руках.

У цьому образі вона була схожа на справжню принцесу.