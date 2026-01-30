- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 79
- Час на прочитання
- 1 хв
Артистка Charli XCX у золотій бальній сукні зачарувала образом на прем’єрі фільму
Зірка сяяла у розкішному кастомному вбранні від Vivienne Westwood.
Британська артистка Charli XCX відвідала прем’єру фільму «Буремний перевал», яка відбулася у Китайському театрі TCL у Лос-Анджелесі. Вона стала авторкою саундтреків до стрічки.
На заході Charli XCX захопила своїм розкішним образом у бальній золотій асиметричній сукні від Vivienne Westwood, яку для неї створили на замовлення.
Вбрання мало корсетний верх, пікантне декольте з мереживними рюшами, об’ємні стегна і шлейф із тюлю.
Аутфіт артистка доповнила чорними туфлями-човниками. У неї було хвилясте укладання, макіяж із чорними стрілками, золотий ланцюжок із підвіскою на шиї і золоті каблучки на руках.
У цьому образі вона була схожа на справжню принцесу.