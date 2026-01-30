Кетрін О'Гара померла: який вигляд мала акторка під час свого останнього публічного виходу в світ

Кетрін О'Гара / © Associated Press

Сьогодні, 30 січня, стало відомо про смерть Кетрін О’Гари, яка зіграла маму Кевіна у фільмі «Сам удома». Акторка пішла з життя у віці 71 року.

Востаннє зірка з’являлася на публічному заході у вересні 2025-го року — на 77-ій церемонії вручення премії «Еммі» у Лос-Анджелесі. Тоді акторка продемонструвала красивий образ, але мала худорлявий вигляд.

Вона постала на червоній доріжці в елегантній чорній сукні максі з рукавами три чверті, приталеним силуетом зверху, вільною спідницею і ще одним шаром асиметричної спідниці.

Аутфіт О’Гара доповнила чорним блискучим клатчем. У неї було хвилясте укладання, макіяж із бежевою помадою і золоті прикраси з діамантами.

На захід вона прийшла у супроводі свого чоловіка — американського художника-постановника Бо Велча.