Кетрін О'Гара померла: який вигляд мала акторка під час свого останнього публічного виходу в світ

Пропонуємо пригадати останню появу зірки «Сам удома» на світському заході.

Кетрін О'Гара

Кетрін О'Гара / © Associated Press

Сьогодні, 30 січня, стало відомо про смерть Кетрін О’Гари, яка зіграла маму Кевіна у фільмі «Сам удома». Акторка пішла з життя у віці 71 року.

Востаннє зірка з’являлася на публічному заході у вересні 2025-го року — на 77-ій церемонії вручення премії «Еммі» у Лос-Анджелесі. Тоді акторка продемонструвала красивий образ, але мала худорлявий вигляд.

Кетрін О’Гара / © Associated Press

Кетрін О’Гара / © Associated Press

Вона постала на червоній доріжці в елегантній чорній сукні максі з рукавами три чверті, приталеним силуетом зверху, вільною спідницею і ще одним шаром асиметричної спідниці.

Кетрін О’Гара / © Associated Press

Кетрін О’Гара / © Associated Press

Аутфіт О’Гара доповнила чорним блискучим клатчем. У неї було хвилясте укладання, макіяж із бежевою помадою і золоті прикраси з діамантами.

Кетрін О’Гара / © Associated Press

Кетрін О’Гара / © Associated Press

На захід вона прийшла у супроводі свого чоловіка — американського художника-постановника Бо Велча.

Кетрін О’Гара і Бо Велч / © Associated Press

Кетрін О’Гара і Бо Велч / © Associated Press

