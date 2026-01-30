ТСН у соціальних мережах

30.01.2025
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
423
Час на прочитання
1 хв

Угандійська телеведуча у шкіряній мінісукні і зі стрілкою на колготах позувала на прем'єрі жахітняка

Сара Муліндва в ансамблі зі шкіри з’явилася на кіноподії.

Аліна Онопа
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Сара Муліндва

Сара Муліндва / © Associated Press

Угандійська телеведуча Сара Муліндва відвідала прем’єру фільму жахів «Допоможіть» у Лондоні. Знаменитість привернула увагу своїм зухвалим аутфітом.

Сара Муліндва / © Associated Press

Сара Муліндва / © Associated Press

На Сарі була шкіряна мінісукня кольору бургунді, яка обтискала її фігуру, і капронові колготи у горошок, на яких була помітна стрілка. На руках у неї були шкіряні рукавички в тон вбрання, а на плечі Муліндва накинула бордову шкірянку. Взула зірка бордові лаковані слінгбеки на шпиьках.

Сара Муліндва / © Associated Press

Сара Муліндва / © Associated Press

Телеведуча зробила рівне укладання з чубчиком, макіяж із акцентом на червоній помаді, вуха вона прикрасила золотими сережками-кільцями, а на одну рукавичку одягла годинник і золоту каблучку.

Нагадаємо, на прем’єрі фільму «Допоможіть» також була виконавиця головної ролі Рейчел МакАдамс.

Сара Муліндва / © Associated Press

Сара Муліндва / © Associated Press

30.01.2025
Кількість переглядів
423
Наступна публікація

