Угандійська телеведуча у шкіряній мінісукні і зі стрілкою на колготах позувала на прем'єрі жахітняка
Сара Муліндва в ансамблі зі шкіри з’явилася на кіноподії.
Угандійська телеведуча Сара Муліндва відвідала прем’єру фільму жахів «Допоможіть» у Лондоні. Знаменитість привернула увагу своїм зухвалим аутфітом.
На Сарі була шкіряна мінісукня кольору бургунді, яка обтискала її фігуру, і капронові колготи у горошок, на яких була помітна стрілка. На руках у неї були шкіряні рукавички в тон вбрання, а на плечі Муліндва накинула бордову шкірянку. Взула зірка бордові лаковані слінгбеки на шпиьках.
Телеведуча зробила рівне укладання з чубчиком, макіяж із акцентом на червоній помаді, вуха вона прикрасила золотими сережками-кільцями, а на одну рукавичку одягла годинник і золоту каблучку.
Нагадаємо, на прем’єрі фільму «Допоможіть» також була виконавиця головної ролі Рейчел МакАдамс.