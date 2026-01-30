ТСН у соціальних мережах

Рейчел МакАдамс у винній сукні з лелітками з'явилася на прем’єрі фільму жахів у Лондоні

Акторка обрала для своєї появи вечірнє вбрання від австралійського бренду.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Рейчел МакАдамс

Рейчел МакАдамс / © Associated Press

Рейчел МакАдамс відвідала прем’єру фільму жахів «Допоможіть» у Лондоні, де зачарувала своїм гарним аутфітом.

Рейчел МакАдамс / © Associated Press

Рейчел МакАдамс / © Associated Press

Зірка постала перед фотографами у вечірній сукні максі винного відтінку без рукавів, повністю розшитій лелітками, від бренду Christopher Esber. Вбрання добре обтискало струнку фігуру Рейчел.

Рейчел МакАдамс / © Associated Press

Рейчел МакАдамс / © Associated Press

Образ МакАдамс доповнила гарною зачіскою з локонами, макіяжем із кораловою помадою і мідним манікюром «котяче око». На шиї у неї було діамантове та золоте кольє, а на руках — каблучки з камінням.

Рейчел МакАдамс / © Associated Press

Рейчел МакАдамс / © Associated Press

Нагадаємо, Рейчел МакАдамс у вишуканій сукні з великою квіткою прийшла на прем’єру фільму у Лос-Анджелесі.

