Переможниця "Холостяка-14" Надін з величезним бантом замість бюстгальтера позувала у пікантному фотсеті

Надін Головчук

Переможниця реалітішоу «Холостяк-14» — фотомодель Надін Головчук — знялася у пікантній фотосесії і показала, що з цього вийшло в Instagram.

Дівчина позувала перед об’єктивом фотокамери у спокусливому образі. Із одягу на ній були лише чорні капронові колготи з вирізами вище колін. Замість бюстгальтера у неї був величезний червоний бант, який додав луку грайливості.

Аутфіт Надін доповнила довгою білою перукою з чубчиком, макіяжем із акцентом на червоній помаді і чорними мюлями на шпильках.

Нагадаємо, у схожому образі, тільки з білим бантом, знялася у фотосесії фіналістка проєкту «Холостяк-14» Анастасія Половинкіна.