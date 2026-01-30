- Дата публікації
Переможниця "Холостяка-14" Надін з величезним бантом замість бюстгальтера позувала у пікантному фотсеті
Надін Головчук у гарячому луку постала перед камерою.
Переможниця реалітішоу «Холостяк-14» — фотомодель Надін Головчук — знялася у пікантній фотосесії і показала, що з цього вийшло в Instagram.
Дівчина позувала перед об’єктивом фотокамери у спокусливому образі. Із одягу на ній були лише чорні капронові колготи з вирізами вище колін. Замість бюстгальтера у неї був величезний червоний бант, який додав луку грайливості.
Аутфіт Надін доповнила довгою білою перукою з чубчиком, макіяжем із акцентом на червоній помаді і чорними мюлями на шпильках.
Нагадаємо, у схожому образі, тільки з білим бантом, знялася у фотосесії фіналістка проєкту «Холостяк-14» Анастасія Половинкіна.