- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 1210
- Время на прочтение
- 1 мин
Кэтрин О'Хара умерла: как выглядела актриса во время своего последнего публичного выхода в свет
Предлагаем вспомнить последнее появление звезды "Один дома" на светском мероприятии.
Сегодня, 30 января, стало известно о смерти Кэтрин О’Хара, которая сыграла маму Кевина в фильме «Один дома». Актриса ушла из жизни в возрасте 71 года.
Последний раз звезда появлялась на публичном мероприятии в сентябре 2025-го года — на 77-й церемонии вручения премии «Эмми» в Лос-Анджелесе. Тогда актриса продемонстрировала красивый образ, но выглядела худощаво.
Она предстала на красной дорожке в элегантном черном платье макси с рукавами три четверти, приталенным силуэтом сверху, свободной юбкой и еще одним слоем асимметричной юбки.
Аутфит О’Хара дополнила черным блестящим клатчем. У нее была волнистая укладка, макияж с бежевой помадой и золотые украшения с бриллиантами.
На мероприятие она пришла в сопровождении своего мужа — американского художника-постановщика Бо Уэлша.