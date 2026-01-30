Кэтрин О'Хара умерла: как выглядела актриса во время своего последнего публичного выхода в свет

Кэтрин О'Хара / © Associated Press

Реклама

Сегодня, 30 января, стало известно о смерти Кэтрин О’Хара, которая сыграла маму Кевина в фильме «Один дома». Актриса ушла из жизни в возрасте 71 года.

Последний раз звезда появлялась на публичном мероприятии в сентябре 2025-го года — на 77-й церемонии вручения премии «Эмми» в Лос-Анджелесе. Тогда актриса продемонстрировала красивый образ, но выглядела худощаво.

Кэтрин О’Хара / © Associated Press

Она предстала на красной дорожке в элегантном черном платье макси с рукавами три четверти, приталенным силуэтом сверху, свободной юбкой и еще одним слоем асимметричной юбки.

Реклама

Кэтрин О’Хара / © Associated Press

Аутфит О’Хара дополнила черным блестящим клатчем. У нее была волнистая укладка, макияж с бежевой помадой и золотые украшения с бриллиантами.

Кэтрин О’Хара / © Associated Press

На мероприятие она пришла в сопровождении своего мужа — американского художника-постановщика Бо Уэлша.