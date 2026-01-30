В Киеве задержали "самого страшного палача Донецка": что о нем известно

"Палыч" в суде / © ТСН

Реклама

На этой неделе Верховный суд Украины вынес решение по делу Дениса Куликовского, по прозвищу «Палыч». Он был главным надзирателем и палачом тайной тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке еще до полномасштабного вторжения. В 2020-м, после одного из обменов, гражданские пленники начали рассказывать, что годами происходило в этом застенке. Тогда и выяснилось: «Палыч» пытал людей током, бил до бессознательного состояния и насиловал. Задержали его в Киеве в конце 2021-го, а через два года суд вынес приговор — 15 лет за решеткой.

Марьяна Бухан вспомнила историю самого страшного палача Донецка.

Шокирующие свидетельства: «Зона беззакония»

Сейчас, во время полномасштабной войны, мы видим, в каком состоянии возвращаются наши люди из плена. Но шесть лет назад узнать о пытках в «Изоляции» было настоящим шоком.

Реклама

Сама тюрьма обустроена на месте бывшего завода изоляционных материалов. В 2010-м дончане превратили его в художественное пространство, а в 2014-м пророссийские боевики создали там тайный застенок.

Валерий Соколов, бывший пленник тюрьмы «Изоляция»: «Это зона беззакония. Если ты туда попадаешь, они говорят, что ты оттуда уже не выйдешь, пытают бесконечно».

Пытки «Тапиком»: воспоминания выживших

Пленники рассказывали о системных издевательствах, где главным инструментом был «Тапик» — полевой телефон, через который пускали электрический ток.

Олег Сугерей, бывший пленник: «Тебе снимают штаны, провод между ягодицами могут вставить, могут на мошонку накрутить, на головку члена. Поливают хорошенько водой и включают ток».

Реклама

Максим Теорентер, бывший пленник: «Я просто кричал, как люди кричат, как животное, которое умирает».

Поиски Палыча: что говорили родные

Долгое время имени палача не знали — только позывные «Палыч» или «Аид». Журналистам ТСН удалось первыми установить его личность, дату рождения и найти родных. Реакция семьи Дениса Куликовского была неоднозначной. Его сестра при встрече заявила, что не узнает брата на фото.

Сестра Куликовского: «А думаете, так легко, когда столько лет не видела? У него тут, извините, лицо большое».

Отец Дениса тогда отреагировал еще более прямолинейно:

Реклама

Отец Куликовского: «Ограбил кого-то или убил? А почему вы так думаете? Да а что — не ищут же людей зря, наверное».

Задержание в Киеве: «Палыч не на свободе»

Во время расследования в 2018 году на журналистов вышел человек, который назвался представителем спецслужб. Он уверял, что Куликовский уже находится под контролем.

Однако официальное задержание произошло только в ноябре 2021 года в Киеве. С тех пор продолжались суды, чтобы палач получил свое наказание за преступления против человечности.

От раскаяния до отрицания вины

В ноябре 2021 года СБУ задержала Дениса Куликовского, известного как «Палыч», возле одного из домов на столичной Троещине. Тогда он сразу сдал по меньшей мере пятерых приспешников, с которыми мучил людей в тайной тюрьме оккупированного Донецка. На первых судах он раскаивался, но впоследствии изменил тактику.

Реклама

Во время первой меры пресечения в Мариуполе Куликовский выглядел растерянным и просил прощения.

Денис Куликовский (ноябрь 2021 г.): «Это плохое место. Вы потом все узнаете. Но не сейчас».

Однако через два года, когда дело дошло до приговора в Киеве, «Палыч» кардинально изменил риторику. Он начал утверждать, что никого не убивал и не пытал, а уголовное дело назвал клеветой.

Денис Куликовский в суде: «Если бы мне дали право, я бы пошел на фронт. Если я в чем-то виноват, я бы свою вину искупил. Но то, что мне инкриминируют — нет. Никого я не убивал и не пытал».

Реклама

Пленники возмущены: «Это классический психопат и садист»

Приговор в 15 лет лишения свободы многие из бывших узников «Изоляции» считают слишком мягким. Они собственными глазами видели, как Куликовский забивал людей до смерти.

Александр Репетило, бывший пленник: «Этот человек пытал, убивал при мне в камере. Я давал эти показания. Он убил человека, я лично выносил его тело, а Палыч при этом просто курил папиросу, он был доволен. Это за пытки он получил за каждого человека по два дня?».

Станислав Асеев, писатель, бывший пленник: «Пятнадцать лет для такого человека — это неправильный приговор. Он должен сидеть пожизненно. Этого человека нельзя выпускать в социум, потому что это классический психопат и садист».

Прокуроры объясняют: доказать убийства юридически было невозможно, ведь место преступления — на оккупированной территории, а свидетели часто не знали имен погибших.

Реклама

Верховный суд: приговор оставлен без изменений

Кассационную жалобу защиты рассматривала коллегия Верховного суда в закрытом режиме. Сам Куликовский участвовал через видеосвязь. Судья зачитал решение: приговор Шевченковского суда оставить без изменений — 15 лет тюрьмы.

Александр Дахно, прокурор Офиса ГПУ: «Сегодня Верховный суд поставил точку в этом деле. Мера наказания вполне соответствует тяжести содеянного».

Одиночество в камере и «закон Савченко»

На финальное заседание пришел только один потерпевший — Валерий Соколов. Он говорит, что чувствует «маленькую победу», хотя и хотел бы пожизненного срока.

Сам «Палыч» сейчас находится в полной изоляции от прежней жизни. Его никто не навещает, передачи не присылает. Родители умерли, сестра за границей, а жена с сыном, по предварительным данным, на оккупированных территориях или в РФ.

Реклама

Сколько ему осталось сидеть?

Несмотря на приговор в 15 лет, за решеткой Куликовскому осталось находиться около 8,5 лет. Это произошло из-за «закона Савченко», по которому один день в СИЗО во время следствия считался за два дня тюрьмы. Ожидается, что самый известный палач «Изоляции» выйдет на свободу, когда ему исполнится всего 50 лет.

Олег Горбачев, адвокат: «Это образец для всех остальных, кто пытал наших людей. Это прецедент, что за такие действия рано или поздно наступит ответственность как в Украине, так и в Международном уголовном суде».

Напомним, Дениса Куликовского по прозвищу «Палыч» контрразведчик СБУ задержала в начале ноября 2021 года в Киеве. Палачу донецкой тюрьмы инкриминируются преступления, предусмотренные ст. 149 (торговля людьми), ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 260 (создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Окончательный приговор «Палычу» — палачу и надзирателю тайной тюрьмы «Изоляция» в оккупированном Донецке