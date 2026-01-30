Лукашенко дал циничный совет для женской красоты

Александр Лукашенко / © Associated Press

Реклама

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что для сохранения красоты женщинам нужно «взять лопату в руки и чистить снег».

Заявление белорусского диктатора во время общения с коллективом предприятия «Планар» в Минске в пятницу, 30 января, цитирует провластный Telegram-канал «Пул первого».

Обращаясь к работницам предприятия, Лукашенко сказал, что все они хотят быть красивыми и для этого обмазывают лицо и тело различной «заразой» или «медом».

Реклама

«Самый лучший мед для красоты — это лопата в руки и чистить снег. Поверьте, это лучшее средство. Тогда всегда будете молодыми и красивыми, желанными для нас, мужиков», — нагло заявил белорусский диктатор.

Это заявление Лукашенко прозвучало в контексте нареканий на плохую работу коммунальных служб, которые недостаточно расчищают снег во время нынешней морозной зимы.

Кроме того, самопровозглашенный президент Беларуси отличился еще одним странным заявлением, отметив пользу сильных холодов для здоровья.

«Все вирусы будут уничтожены, пусть организм закалится», — сказал Лукашенко.

Реклама

Напомним, недавно белорусский диктатор Александр Лукашенко пережил эпическое падение во время хоккейного матча, который его команда проводила с командой Брестской области. После столкновения с хоккеистом растолстевший и неуклюжий Лукашенко выпустил из рук клюшку и загремел спиной об лед во весь свой рост, ударившись головой о каток.