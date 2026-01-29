Неперебдачувано і з відсиланням до роману: приголомшлива Марго Роббі у престурі фільму "Буремний перевал"

Марго Роббі / © Getty Images

Співпраця акторки Марго Роббі та стиліста Ендрю Мукамала — це нова сторінка модної історії, яка ще не раз нас здивує, адже їхній тандем дає якісний результат.

Однак якщо для престуру до фільму «Барбі» Мукамал підбирав для неї гламурні рожеві речі та оммажі на відомі луки ляльки, то під час просування картини «Буремний перевал» концепція змінилась.

Тепер Мукамал намагається підготувати глядачів до того, що Марго — це нова Кетрін Ерншоу — головна героїня роману Емілі Бронте. Образи акторки сучасні, з витриманим смаком та шиком, кожен із них підкреслює красу акторки.

Під час фотоколу в Беверлі-Гіллз Марго вийшла до фотографів у дуже незвичному ансамблі від бренду Dilara Findikoglu із колекції осінь-зима 2025 та прикрасах Jessica McCormack.

Марго Роббі / © Getty Images

Образ включав дуже коротку спідницю з асиметрією, жакет з архітектурними плечами і топ-бюстьє. Усі речі були виконані із фактурної червоної шкіри, а також були прикрашені шнуруванням.

Марго Роббі / фото: Andrew Mukamal

Лук акторки також доповнили окуляри і туфлі на підборах від Manolo Blahnik.

Марго Роббі / фото: Andrew Mukamal

«Я радше дозволю обійняти себе змії», — процитував Ендрю Мукамал рядок із роману, що надихнув його на вибір цього ансамблю.

Стиліст показав образ Марго Роббі / фото: Andrew Mukamal

Також Марго, Джейкоб Елорді та Чарлі XCX з’явилися разом на шоу «Джулії Каннінгем» в Каліфорнії. Акторка цього разу обрала сукню від Markgong та креативне взуття, о ось її волосся було прикрашена маленькими сатиновими стрічками зав’язаними на бантики.

Марго Роббі, Джейкоб Елорді та Чарлі XCX / © Getty Images

Після цих заходів акторка вийшла на червону доріжку світовой прем’єри фільму у вишуканій ексклюзивній сукні від Модного дому Schiaparelli та історичному діаманті Тадж-Махал акторки Елізабет Тейлор, оправлений у кольє Cartier.

Марго Роббі / © Associated Press