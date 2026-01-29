ТСН у соціальних мережах

Суспільство
51
1 хв

Амелія в топі на голе тіло, а Еліза — гарній сукні: племінниці принцеси Діани відвідали Тиждень моди в Парижі

Сестри Спенсер з'явилися на Паризькому тижні моди побувавши на показі Gaurav Gupta весна/літо 2026 року.

Ольга Кузьменко
Леді Еліза та леді Амелія Спенсери

Леді Еліза та леді Амелія Спенсери / © Getty Images

Леді Еліза та леді Амелія мали, як завжди, приголомшливий вигляд.

Амелія одягла укорочений топ без білизни під ним з блискітками та атласну максіспідницю з невеликим шлейфом, яка елегантно спадала вздовж її тіла. А її сестра-близнючка Еліза віддала перевагу білій шовковій сукні без бретелів з ліфом у вигляді черепашки, звуженою талією і розрізом до стегна.

Леді Еліза та леді Амелія Спенсери / © Getty Images

Леді Еліза та леді Амелія Спенсери / © Getty Images

Обидві сестри були з розпущеним волоссям, вечірніми макіяжами та лаконічними прикрасами і мали ефектний вигляд, привертаючи увагу фотографів.

Нагадаємо, нещодавно леді Еліза показувала, як минула її вечірка на честь заручин у Кейптауні та ділилася барвистими кадрами у своєму блогу в Instagram. Подробиці весілля, яке має відбутися 2026 року, дівчина поки не розголошувала.

Леді Еліза Спенсер і її наречений Ченнінг Міллерд / © Instagram.com/elizavspencer

Леді Еліза Спенсер і її наречений Ченнінг Міллерд / © Instagram.com/elizavspencer

