У діловому образі і з лаконічною прикрасою у вухах: королева Летиція відвідала робочу зустріч

Королева Летиція / © Instagram іспанської королівської родини

Реклама

Мета цієї зустрічі, яку королева Летиція проводить регулярно від 2013 року — отримати інформацію з перших рук про поточний стан людей, які живуть із рідкісними захворюваннями, а також про прогрес і проблеми в цій галузі.

Королева Летиція / © Instagram іспанської королівської родини

Під час зустрічі королева зустрілася з представниками Ради директорів, включно з її президентом Хуаном Карріоном, і технічною групою FEDER — організації, місія якої полягає в захисті прав людей, які живуть із рідкісними захворюваннями або перебувають у процесі діагностики.

Королева Летиція / © Instagram іспанської королівської родини

Королева одягла на ділову зустріч сірий джемпер з високим коміром Falconeri, сірі вовняні штани зі стрілками прямого крою і чорний подовжений блейзер, який поєднувався з чорним поясом на талії та туфлями з лакованої шкіри. Також образ Її Величності доповнювали маленькі діамантові сережки та легкий денний макіяж, а волосся вона розпустила.

Реклама

Королева Летиція / © Instagram іспанської королівської родини

Королева Летиція / © Instagram іспанської королівської родини

Нагадаємо, раніше ми показували вам інший діловий образ королеви Летиції, коли вона відвідувала церемонію у Мадриді.