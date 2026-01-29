- Дата публикации
Амелия в топе на голое тело, а Элиза — красивом платье: племянницы принцессы Дианы посетили Неделю моды в Париже
Сестры Спенсер появились на Парижской недели моды побывав на показе Gaurav Gupta весна/лето 2026.
Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер выглядели, как всегда, потрясающе.
Амелия надела великолепный укороченный топ без белья под ним с блестками и атласную макси-юбку с небольшим шлейфом, которая элегантно ниспадала вдоль ее тела. А ее сестра-близнец Элиза предпочла белое шелковое платье без бретелей с лифом в виде ракушки, зауженной талией и разрезом до бедра.
Обе сестры были с распущенными волосами, вечерними макияжами и с лаконичными украшениями и выглядели эффектно, привлекая внимание фотографов.
Напомним, недавно леди Элиза показывала, как прошла ее вечеринка в честь помолвки в Кейптауне и делилась красочными кадрами в своем блоге в Instagram. Подробностями свадьбы, которая должна состояться в 2026 году девушка пока не делилась.