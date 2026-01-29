Леди Элиза и леди Амелия Спенсер / © Getty Images

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер выглядели, как всегда, потрясающе.

Амелия надела великолепный укороченный топ без белья под ним с блестками и атласную макси-юбку с небольшим шлейфом, которая элегантно ниспадала вдоль ее тела. А ее сестра-близнец Элиза предпочла белое шелковое платье без бретелей с лифом в виде ракушки, зауженной талией и разрезом до бедра.

Леди Элиза и леди Амелия Спенсер / © Getty Images

Обе сестры были с распущенными волосами, вечерними макияжами и с лаконичными украшениями и выглядели эффектно, привлекая внимание фотографов.

Напомним, недавно леди Элиза показывала, как прошла ее вечеринка в честь помолвки в Кейптауне и делилась красочными кадрами в своем блоге в Instagram. Подробностями свадьбы, которая должна состояться в 2026 году девушка пока не делилась.