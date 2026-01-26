Была в белом платье: племянница принцессы Дианы опубликовала фото с вечеринки в честь своей помолвки

Леди Элиза Спенсер и Ченнинг Миллерд / © Instagram.com/elizavspencer

Небольшая вечеринка по случаю помолвки пары прошла в Кейптауне в кругу самых близких и родных людей.

33-летняя Элиза выглядела потрясающе в коротком белом платье с цветочной аппликацией, которое дополнила атласными туфлями на каблуках.

На вечеринке присутствовало 50 человек, которых леди Элиза назвала «самыми любимыми людьми», как она написала в Instagram. Среди гостей были ее сестры — леди Китти и леди Амелия, их мать Виктория Эйткен, а вот отец девушки — граф Чарльз Спенсер — не присутствовал на празднике на фоне слухов о вражде между членами семьи Спенсер.

Ченнинг с Элизой и их семьями

Чарльз также не поздравил дочь Элизу с помолвкой, и не присутствовал ни на свадьбе леди Китти, ни на свадьбе леди Амелии в 2021 и 2023 годах соответственно.