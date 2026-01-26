- Дата публикации
Была в белом платье: племянница принцессы Дианы опубликовала фото с вечеринки в честь своей помолвки
Леди Элиза Спенсер еще летом объявила о том, что выходит замуж за своего бойфренда — Ченнинга Миллерда.
Небольшая вечеринка по случаю помолвки пары прошла в Кейптауне в кругу самых близких и родных людей.
33-летняя Элиза выглядела потрясающе в коротком белом платье с цветочной аппликацией, которое дополнила атласными туфлями на каблуках.
На вечеринке присутствовало 50 человек, которых леди Элиза назвала «самыми любимыми людьми», как она написала в Instagram. Среди гостей были ее сестры — леди Китти и леди Амелия, их мать Виктория Эйткен, а вот отец девушки — граф Чарльз Спенсер — не присутствовал на празднике на фоне слухов о вражде между членами семьи Спенсер.
Чарльз также не поздравил дочь Элизу с помолвкой, и не присутствовал ни на свадьбе леди Китти, ни на свадьбе леди Амелии в 2021 и 2023 годах соответственно.