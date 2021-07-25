В платье от Dolce & Gabbana: племянница принцессы Дианы вышла замуж за 62-летнего миллиардера

30-летняя британская модель, аристократка и двоюродная сестра принцев Уильяма и Гарри – леди Китти Спенсер вышла замуж.

Свадьба леди Китти и 62-летнего бизнесмена Майкла Льюиса должна была состояться еще в прошлом году, но из-за пандемии была перенесена. Свадьбу сыграли 23 июля 2021 года на старинной вилле Альдобрандини во Фраскати под Римом. На красивой церемонии присутствовали родные и близкие друзья пары.

Леди Китти Спенсер шла под венец в платье от Dolce & Gabbana. Девушка является послом итальянского бренда, поэтому ее выбор очевиден. Но СМИ пишут, что у Китти было еще четыре платья помимо белого свадебного.

Свадебные снимки Китти Спенсер были опубликованы на официальной странице бренда Dolce & Gabbana. Дизайнеры модного Дома рассказали Tatler о том, что Китти хотела в качестве основного платья нечто традиционное. "Леди Китти Спенсер описала нам платье своей мечты, и мы попытались истолковать ее желания; Мы работали вместе!" - добавляет Доменико Дольче. Платье было максимально закрытое с длинной фатой и шлейфом. Тиару Китти решила не надевать, хотя вполне могла позаимствовать ее у своей матери Виктории Локвуд, которая носила ее в день своей свадьбы.

"Леди Китти Спенсер - девушка, которая очень уважительно относится к своему происхождению, поэтому она, безусловно, начала с того, что она англичанка, своих воспоминаний, детства и традиций своей страны. Кроме того, она позволила себе увлечься своими страстями и своим утонченным и элегантным вкусом. Мы сопровождали ее в этом эмоциональном путешествии, и для нас это было большой честью!", - рассказывает Доменико Габбана.

Китти Спенсер / Getty Images

Что ж поздравляем Китти и с нетерпением ждем остальные свадебные образы девушки.

Кстати, напомним, младшая сестра Китти, леди Амелия, не так давно обручилась со своим давним парнем Грегом Маллетом. Это произошло в июле 2020 года. Вполне возможно, что Dolce & Gabbana создаст и для нее еще одно выдающееся платье.

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