В костюме цвета овсянки и солнцезащитных очках: Джорджа Мелони на встрече с немецким канцлером

Премьер-министр Италии в наряде нежного оттенка появилась на деловой встрече.

Джорджа Мелони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретилась с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Премьер приветствовала гостя возле виллы Дориа Памфил в Риме.

Там политик появилась в деловом костюме цвета овсянки, который состоял из удлиненного двубортного жакета и брюк-палаццо со стрелками, и рубашке в тон.

Аутфит Джорджа дополнила бежевыми остроносыми туфлями на шпильках. У Мелони была ровная укладка и макияж с розовой помадой. На руках у нее были кольца, а на лицо она надела солнцезащитные очки.

Напомним, Джорджа Мелони пришла на телешоу в красном костюме и красных туфлях.

