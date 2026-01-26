В костюме цвета овсянки и солнцезащитных очках: Джорджа Мелони на встрече с немецким канцлером

Джорджа Мелони / © Associated Press

Реклама

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретилась с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Премьер приветствовала гостя возле виллы Дориа Памфил в Риме.

Джорджа Мелони / © Associated Press

Там политик появилась в деловом костюме цвета овсянки, который состоял из удлиненного двубортного жакета и брюк-палаццо со стрелками, и рубашке в тон.

Джорджа Мелони / © Associated Press

Джорджа Мелони / © Associated Press

Аутфит Джорджа дополнила бежевыми остроносыми туфлями на шпильках. У Мелони была ровная укладка и макияж с розовой помадой. На руках у нее были кольца, а на лицо она надела солнцезащитные очки.

Реклама

Джорджа Мелони / © Associated Press

Напомним, Джорджа Мелони пришла на телешоу в красном костюме и красных туфлях.