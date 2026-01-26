- Дата публикации
В костюме цвета овсянки и солнцезащитных очках: Джорджа Мелони на встрече с немецким канцлером
Премьер-министр Италии в наряде нежного оттенка появилась на деловой встрече.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретилась с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Премьер приветствовала гостя возле виллы Дориа Памфил в Риме.
Там политик появилась в деловом костюме цвета овсянки, который состоял из удлиненного двубортного жакета и брюк-палаццо со стрелками, и рубашке в тон.
Аутфит Джорджа дополнила бежевыми остроносыми туфлями на шпильках. У Мелони была ровная укладка и макияж с розовой помадой. На руках у нее были кольца, а на лицо она надела солнцезащитные очки.
