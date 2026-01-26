Була в білій сукні: племінниця принцеси Діани опублікувала фото з вечірки на честь своїх заручин

Леді Еліза Спенсер і Ченнінг Міллерд / © Instagram.com/elizavspencer

Невелика вечірка з нагоди заручин пари відбулася в Кейптауні в колі найближчих і рідних людей.

Леді Еліза Спенсер і Ченнінг Міллерд / © Instagram.com/elizavspencer

33-річна Еліза мала приголомшливий вигляд в короткій білій сукні з квітковою аплікацією, яку доповнила атласними туфлями на підборах.

Леді Еліза Спенсер і Ченнінг Міллерд / © Instagram.com/elizavspencer

На вечірці були присутні 50 людей, яких леді Еліза назвала «найулюбленішими людьми», як вона написала в Instagram. Серед гостей були її сестри – леді Кітті та леді Амелія, їхня мати Вікторія Ейткен, а от батько дівчини – граф Чарльз Спенсер – не був присутній на святі на тлі чуток про ворожнечу між членами родини Спенсер.

Кітті, Ченнінг, Еліза та Амелія / © Instagram.com/elizavspencer

Ченнінг з Елізою та їхні сім'ї

Леді Амелія та Леді Еліза / © Instagram.com/elizavspencer

Чарльз також не привітав дочку Елізу із заручинами, і не був присутній ні на весіллі леді Кітті, ні на весіллі леді Амелії 2021-го та 2023-го років відповідно.