Шоу-бізнес
62
1 хв

Була в білій сукні: племінниця принцеси Діани опублікувала фото з вечірки на честь своїх заручин

Леді Еліза Спенсер ще влітку оголосила про те, що виходить заміж за свого бойфренда Ченнінга Міллерда.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Леді Еліза Спенсер і Ченнінг Міллерд

Леді Еліза Спенсер і Ченнінг Міллерд / © Instagram.com/elizavspencer

Невелика вечірка з нагоди заручин пари відбулася в Кейптауні в колі найближчих і рідних людей.

Леді Еліза Спенсер і Ченнінг Міллерд / © Instagram.com/elizavspencer

Леді Еліза Спенсер і Ченнінг Міллерд / © Instagram.com/elizavspencer

33-річна Еліза мала приголомшливий вигляд в короткій білій сукні з квітковою аплікацією, яку доповнила атласними туфлями на підборах.

Леді Еліза Спенсер і Ченнінг Міллерд / © Instagram.com/elizavspencer

Леді Еліза Спенсер і Ченнінг Міллерд / © Instagram.com/elizavspencer

На вечірці були присутні 50 людей, яких леді Еліза назвала «найулюбленішими людьми», як вона написала в Instagram. Серед гостей були її сестри – леді Кітті та леді Амелія, їхня мати Вікторія Ейткен, а от батько дівчини – граф Чарльз Спенсер – не був присутній на святі на тлі чуток про ворожнечу між членами родини Спенсер.

Кітті, Ченнінг, Еліза та Амелія / © Instagram.com/elizavspencer

Кітті, Ченнінг, Еліза та Амелія / © Instagram.com/elizavspencer

Ченнінг з Елізою та їхні сім'ї

Ченнінг з Елізою та їхні сім'ї

Леді Амелія та Леді Еліза / © Instagram.com/elizavspencer

Леді Амелія та Леді Еліза / © Instagram.com/elizavspencer

Чарльз також не привітав дочку Елізу із заручинами, і не був присутній ні на весіллі леді Кітті, ні на весіллі леді Амелії 2021-го та 2023-го років відповідно.

62
