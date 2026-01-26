- Дата публікації
Була в білій сукні: племінниця принцеси Діани опублікувала фото з вечірки на честь своїх заручин
Леді Еліза Спенсер ще влітку оголосила про те, що виходить заміж за свого бойфренда Ченнінга Міллерда.
Невелика вечірка з нагоди заручин пари відбулася в Кейптауні в колі найближчих і рідних людей.
33-річна Еліза мала приголомшливий вигляд в короткій білій сукні з квітковою аплікацією, яку доповнила атласними туфлями на підборах.
На вечірці були присутні 50 людей, яких леді Еліза назвала «найулюбленішими людьми», як вона написала в Instagram. Серед гостей були її сестри – леді Кітті та леді Амелія, їхня мати Вікторія Ейткен, а от батько дівчини – граф Чарльз Спенсер – не був присутній на святі на тлі чуток про ворожнечу між членами родини Спенсер.
Чарльз також не привітав дочку Елізу із заручинами, і не був присутній ні на весіллі леді Кітті, ні на весіллі леді Амелії 2021-го та 2023-го років відповідно.