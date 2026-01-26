Найобговорюванійший образ Тижня моди: бренд Jacquemus присвятив колекцію доньці Пікассо

Показ бренду Jacquemus / © Getty Images

Кодекцію дизайнер Сімон Порт Жакмюс назвав LE PALMIER і під час її створення надихався образами Паломи Пікассо, яка була видатною французькою особистістю — модельєркою та підприємицею, ювелірною дизайнеркою компанії Tiffany & Co. Прізвище вона таке мала, бо була молодшою дочкою іспанського художника Пабло Пікассо та художниці і письменниці Франсуази Жило.

Образ натхненний фотографією Паломи Пікассо / © Getty Images

Колекцію Жакмюс наповнив мистецькими оммажами та скульптурними формами, а фінальний вихід моделі на подіум із сукнею на оде плече, яка частково оголювала груди, став прямою алюзією на культову фотографію Паломи, зняту Гельмутом Ньютоном 1973 року. Образ став найобговорюванішим на цьому Тижні моди.

Паломи Пікассо / фото: скриншот instagram.com/voguefrance

Пікассо відома як одна з найстильніших жінок свого часу. Вона створила прикраси для однієї з колекцій Yves Saint Laurent і стала його головною музою та подругою, а він через сім років пошив для неї весільне вбрання.