Найобговорюванійший образ Тижня моди: бренд Jacquemus присвятив колекцію доньці Пікассо
Французський бренд Jacquemus повернувся на подіум Паризького тижня моди, представивши колекцію осінь-зима 2026 в Музеї Пікассо.
Кодекцію дизайнер Сімон Порт Жакмюс назвав LE PALMIER і під час її створення надихався образами Паломи Пікассо, яка була видатною французькою особистістю — модельєркою та підприємицею, ювелірною дизайнеркою компанії Tiffany & Co. Прізвище вона таке мала, бо була молодшою дочкою іспанського художника Пабло Пікассо та художниці і письменниці Франсуази Жило.
Колекцію Жакмюс наповнив мистецькими оммажами та скульптурними формами, а фінальний вихід моделі на подіум із сукнею на оде плече, яка частково оголювала груди, став прямою алюзією на культову фотографію Паломи, зняту Гельмутом Ньютоном 1973 року. Образ став найобговорюванішим на цьому Тижні моди.
Пікассо відома як одна з найстильніших жінок свого часу. Вона створила прикраси для однієї з колекцій Yves Saint Laurent і стала його головною музою та подругою, а він через сім років пошив для неї весільне вбрання.