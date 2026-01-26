Ідеальна плитка для ванної кімнати / © Credits

Видання Martha Stewart розповіло, що колір, фактура та розміри плитки вирішують не лише естетику, а й сприйняття розмірів і комфорту. Ванна кімната — це не просто місце для гігієни. Це зона, де ми починаємо день і розслабляємося ввечері. І плитка тут відіграє головну роль, адже вона задає тон, створює атмосферу та навіть впливає на візуальне сприйняття кімнати.

Однак, як обрати ту саму ідеальну плитку, щоб вона мала стильний вигляд, не старіла через кілька років і при цьому була практичною, спробуємо розібратися.

Колір має значення

Перш ніж братись за зразки, вирішіть, який настрій хочете створити. Хочете атмосферу п’ятизіркового готелю чи теплу, домашню ванну. Настрій визначає палітру кольорів.

Не довіряйте плитці на картинці чи у шоурумі, тестуйте зразки у вашому приміщенні за різного освітлення, від ранку до вечора. Теплі лампи здатні повністю змінити сприйняття холодних тонів.

Загальне правило таке: кремові, бежеві та молочні кольори мають універсальний та «нестаріючий» вигляд. А ось яскраві червоні, жовті та теракотові швидко набридають і більше виділяють бруд та сліди експлуатації.

Матеріал та фактура

Дизайнери все більше цінують плитку, яка не тільки красива, а й приємна на дотик.

Підлога: найчастіше обирають порцелянову плитку, адже вона міцна та «тепла» для ніг.

Стіни та фартухи: кераміка підходить для фокусних стін, але менш витривала.

Особливий штрих: натуральний камінь та терраццо «старіють красиво», а не відчуваються застарілими.

Фокус на текстурі важливіший, ніж на блиску: матові та шліфовані поверхні мають м’який вигляд і створюють відчуття «живого простору».

Форма та стиль плитки

Перш ніж заглиблюватися у колірну гаму, подумайте, який стиль вам подобається. Плитка — найпомітніший візуальний елемент ванної, тож її форма має підтримувати настрій кімнати.

Класика: прямокутні, квадратні плитки та прямокутна кладкова залишаються актуальними та легко адаптуються.

Текстура: рельєфна чи плавно вигнута плитка додає руху та інтересу без використання яскравих кольорів.

Розміри: великі плитки у маленькій ванній візуально розширюють простір; маленькі чи орнаментні підходять для великих кімнат, щоб не було хаотичного вигляду.

Розташування

Правильна орієнтація плитки може обіграти простір:

Горизонтально: розширює вузькі кімнати та зону душу.

Вертикально: додає висоти, особливо якщо стеля низька.

Зони: душ можна обіграти вертикально, решту кімнати — горизонтально, щоб створити багатошаровий та продуманий ефект.

Вибір плитки для ванної — це не тільки про красу. Це про настрій, практичність та довговічність. Враховуйте колір, матеріал, фактуру, форму та розміщення плитки, і навіть маленький фрагмент перетворить ванну на простір, у якому хочеться проводити час.