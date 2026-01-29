Участницы шоу "Холостяк-14" в стильных луках позировали на премьере фильма с Джейсоном Стейтемом

Ирина Кулешина и Надежда Авраменко

Реклама

В Киеве состоялся премьерный показ экшн-триллера "Убежище" с Джейсоном Стейтемом в главной роли. Мероприятие посетили участницы романтического реалити-шоу «Холостяк-14» — Ирина Кулешина и Надежда Авраменко.

Ирина Кулешина и Надежда Авраменко

Девушки продемонстрировали на ивенте стильные луки. Ирина была одета в темно-коричневое пальто и трикотажное платье в тон с высокой горловиной и разрезом на юбке, которые скомбинировала с черными кожаными высокими сапогами. На плече у нее висела сумка с фирменным принтом бренда Louis Vuitton.

Ирина Кулешина

На Надежде было графитовое пальто, черно-белый длинный шарф, серый жакет с акцентными розовыми пуговицами, черный кроп-топ, черные лосины и кожаные высокие сапоги. Аутфит она дополнила бежевой сумкой.

Реклама

Ирина Кулешина и Надежда Авраменко

О фильме:

Майкл Мейсон (Джейсон Стейтем) живет в одиночестве в отдаленной хижине на шотландском острове, убегая от собственного прошлого. Когда он спасает девочку Джесси, это запускает цепь опасных событий: правительственные структуры объявляют охоту на него и на остров прибывают вооруженные люди. Тщательно скрытое прошлое Мейсона снова дает о себе знать. И теперь ему придется встать на защиту ребенка и наконец столкнуться с тенями прошлого, которые приходят за ним.

В украинских кинотеатрах фильм «Убежище» уже с сегодняшнего дня, 29 января.