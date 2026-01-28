- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 193
- Час на прочитання
- 2 хв
Її вбрання було прикрашене пір’ям: Марго Роббі позувала у образах від бренду Вікторії Бекхем
Завдяки співпраці з новим стилістом акторка кардинально змінила стиль та підхід до образів.
Стиліст акторки Марго Роббі — Ендрю Мукамал — знову надихнувся романом «Буремний перевал», коли підбирав для неї образи. Він одягнув свою клієнту у чуттєві ансамблі створені брендом Вікторії Бекхем для колекції весна-літо 2026.
«Метляючись у гарячці, вона довела своє маревне сум’яття до божевілля й рвала подушку зубами… здавалося, вона знаходила дитячу розвагу в тому, щоб висмикувати пір’я з щойно зроблених дір і розкладати його на простирадлі за різними видами», — підписав Мукамал серію фотографій, які опублікував у Instagram.
Цей уривок походить з роману «Буремний перевал» написаного Емілі Бронте 1847 року і описує стан головної героїні Кетрін Ерншоу, яку у новій екранізації зіграла Марго.
Обрав уривок він, оскільки обидва образи акторки включали вироби в пір’ям — топ та сукню. Ендрю дійсно майстерно передає емоції Емілі Бронте завдяки одягу з елементами таємничості та позачасової елегантності, а також готує глядачів до Роббі в ролі Кетрін.
Це були цікаві модні рішення з боку стиліста, адже він ними підкреслив красу акторки та передав чуттєвість її героїні.
Також Ендрю Мукамал підібрав для Марго два готичних образи з чорними сукнями — міні від Roberto Cavalli та прозоре вбрання від Alexander McQueen.