Шоу-бізнес
193
2 хв

Її вбрання було прикрашене пір’ям: Марго Роббі позувала у образах від бренду Вікторії Бекхем

Завдяки співпраці з новим стилістом акторка кардинально змінила стиль та підхід до образів.

Юлія Каранковська
Марго Роббі

Марго Роббі / фото: Andrew Mukamal

Стиліст акторки Марго Роббі — Ендрю Мукамал — знову надихнувся романом «Буремний перевал», коли підбирав для неї образи. Він одягнув свою клієнту у чуттєві ансамблі створені брендом Вікторії Бекхем для колекції весна-літо 2026.

«Метляючись у гарячці, вона довела своє маревне сум’яття до божевілля й рвала подушку зубами… здавалося, вона знаходила дитячу розвагу в тому, щоб висмикувати пір’я з щойно зроблених дір і розкладати його на простирадлі за різними видами», — підписав Мукамал серію фотографій, які опублікував у Instagram.

Марго Роббі / фото: Andrew Mukamal

Марго Роббі / фото: Andrew Mukamal

Цей уривок походить з роману «Буремний перевал» написаного Емілі Бронте 1847 року і описує стан головної героїні Кетрін Ерншоу, яку у новій екранізації зіграла Марго.

Обрав уривок він, оскільки обидва образи акторки включали вироби в пір’ям — топ та сукню. Ендрю дійсно майстерно передає емоції Емілі Бронте завдяки одягу з елементами таємничості та позачасової елегантності, а також готує глядачів до Роббі в ролі Кетрін.

Марго Роббі / фото: Andrew Mukamal

Марго Роббі / фото: Andrew Mukamal

Це були цікаві модні рішення з боку стиліста, адже він ними підкреслив красу акторки та передав чуттєвість її героїні.

Марго Роббі / фото: Andrew Mukamal

Марго Роббі / фото: Andrew Mukamal

Марго Роббі / фото: Andrew Mukamal

Марго Роббі / фото: Andrew Mukamal

Також Ендрю Мукамал підібрав для Марго два готичних образи з чорними сукнями — міні від Roberto Cavalli та прозоре вбрання від Alexander McQueen.

Марго Роббі у вечірніх сукнях (37 фото)

193
