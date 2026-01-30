Скандал у Празі: міністр не пустив до США чеського генерала через "українські літаки"

начальник Генштабу ВС Чехії Карел Ржехка

Реклама

Конфлікт у верхівці чеської армії вийшов на новий рівень. Міністр оборони Чехії Яромір Зуна особистим рішенням заблокував службову поїздку начальника Генерального штабу Карела Ржехки до Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє чеське видання Respekt.

Це сталося одразу після того, як генерал публічно спростував слова міністра про неможливість передавання Україні штурмовиків L-159.

Реклама

Що саме було скасовано

За інформацією Seznam Zprávy, генерал Карел Ржехка мав відвідати Пентагон для стратегічних переговорів з американськими колегами, а також відвідати одне з командувань НАТО, розташоване в США.

Замість нього міністерство відрядило його першого заступника, генерал-лейтенанта Мирослава Главача. Офіційна позиція Міноборони: міністр Зуна «уточнив склад делегації з огляду на зміст переговорів».

Давня помста і «китайське заслання»

Нинішній конфлікт має глибоке коріння. Як зазначав телеканал ČT24, Яромір Зуна та Карел Ржехка були конкурентами ще у 2022 році. Тоді Зуна розглядався як головний кандидат на посаду начальника Генштабу і навіть мав підтримку президента Мілоша Земана. Проте уряд обрав «прозахідного» Карела Ржехку.

Після програшу в апаратній боротьбі Зуна зник з публічного простору і був відправлений у своєрідне «почесне вигнання» — військовим дипломатом до Китаю. Тепер, повернувшись у крісло міністра за квотою партії євроскептиків SPD, він фактично став начальником свого колишнього успішнішого конкурента.

Реклама

Аналітики вбачають у забороні поїздки до США елемент особистої помсти та ідеологічного розвороту: генерал Ржехка, який виступає за тісну співпрацю з НАТО і допомогу Україні, став незручним для міністра з «китайським бекграундом».

Суперечка за «мисливців на Шахедів»

Формальним приводом для демаршу міністра стала позиція щодо чотирьох штурмовиків L-159 ALCA.

Зуна заявив, що армія проти їх передавання Києву. Ржехка це заперечив, наголосивши, що це не зашкодить обороноздатності Чехії.

Військові експерти підтримують генерала: L-159 ідеально підходять для перехоплення дронів типу «Шахед» завдяки наявності радара та дешевизні експлуатації порівняно з F-16. Однак політичне рішення тепер залежить від міністра, який, схоже, налаштований блокувати ініціативи Генштабу.

Реклама

Нагадаємо, коаліційна партія «Свобода і пряма демократія» (SPD), включно з міністром оборони Яромиром Зуною, виступає проти продажу літаків L-159 Україні. Причиною називають низьку залишкову вартість літаків.