Відключення світла 31 січня: актуальні графіки для всіх областей

Відключення світла в Україні у суботу, 31 січня

В усіх регіонах Україні у суботу, 31 січня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Тимчасовий графік відключення світла у столиці 31 січня:

Група 1.1: 01:30-06:30, 10:00-17:00, 20:30-24:00

Група 2.1: 02:00-07:00, 10:30-17:30, 21:00-24:00

Група 3.1: 03:00-08:00, 11:30-18:30, 22:00-24:00

Група 4.1: 03:30-08:30, 12:00-19:00, 22:30-24:00

Група 5.1: 05:00-10:00, 13:30-20:30

Група 6.1: 05:30-10:30, 14:00-21:00

Група 7.1: 06:00-11:30, 15:00-22:00

Група 8.1: 06:30-12:00, 15:30-22:30

Група 9.1: 00:00-01:30, 07:00-13:30, 17:00-24:00

Група 10.1: 00:00-02:00, 08:00-14:00, 17:30-24:00

Група 11.1: 00:00-03:00, 08:30-15:00, 18:30-24:00

Група 12.1: 00:00-03:30, 08:30-15:30, 19:00-24:00

Група 13.1: 01:30-05:00, 10:00-17:00, 20:30-24:00

Група 14.1: 02:00-05:30, 10:30-17:30, 21:00-24:00

Група 15.1: 03:00-07:00, 11:30-18:30, 22:00-24:00

Група 16.1: 03:30-07:30, 12:00-19:00, 22:30-24:00

Група 17.1: 05:00-10:00, 13:30-20:30

Група 18.1: 05:30-10:30, 14:00-21:00

Група 19.1: 07:00-11:30, 15:00-22:00

Група 20.1: 07:30-12:00, 15:30-22:30

Група 21.1: 00:00-01:30, 08:00-13:30, 17:00-24:00

Група 22.1: 00:00-02:00, 08:00-14:00, 17:30-24:00

Група 23.1: 00:00-03:00, 08:30-15:00, 18:30-24:00

Група 24.1: 00:00-03:30, 09:00-15:30, 19:00-24:00

Група 25.1: 01:30-07:00, 09:30-17:00, 20:30-24:00

Група 26.1: 02:00-07:30, 10:00-17:30, 21:00-24:00

Група 27.1: 03:00-08:00, 11:00-18:30, 22:00-24:00

Група 28.1: 03:30-08:30, 11:30-19:00, 22:30-24:00

Група 29.1: 05:00-09:30, 13:00-20:30

Група 30.1: 05:30-10:00, 13:30-21:00

Група 31.1: 00:00-00:30, 07:00-11:00, 15:00-22:00

Група 32.1: 00:00-01:00, 07:30-11:30, 15:30-22:30

Група 33.1: 00:00-01:30, 08:00-13:00, 17:00-24:00

Група 34.1: 00:00-02:00, 08:30-13:30, 17:30-24:00

Група 35.1: 00:00-03:00, 09:00-15:00, 18:30-24:00

Група 36.1: 00:00-03:30, 09:30-15:30, 19:00-24:00

Група 37.1: 00:00-07:00, 10:00-18:30, 20:00-24:00

Група 38.1: 00:30-07:30, 10:30-19:00, 20:30-24:00

Група 39.1: 01:30-08:30, 11:00-20:00, 21:30-24:00

Група 40.1: 02:00-09:00, 11:30-20:30, 22:00-24:00

Група 41.1: 00:00-00:30, 03:30-10:30, 12:30-21:30, 23:00-24:00

Група 42.1: 00:00-01:00, 04:00-11:00, 13:00-22:00

Група 43.1: 00:00-01:30, 05:00-12:30, 14:30-22:30

Група 44.1: 00:00-02:00, 05:30-13:00, 15:00-23:00

Група 45.1: 00:00-03:30, 07:00-14:30, 16:30-24:00

Група 46.1: 00:00-04:00, 07:30-15:00, 17:00-24:00

Група 47.1: 00:00-05:00, 08:30-16:30, 18:30-24:00

Група 48.1: 00:00-05:30, 09:00-17:00, 19:00-24:00

Група 49.1: 01:30-05:00, 10:00-18:30, 20:00-24:00

Група 50.1: 02:00-05:30, 10:30-19:00, 20:30-24:00

Група 51.1: 03:00-08:30, 11:00-20:00, 21:30-24:00

Група 52.1: 03:30-09:00, 11:30-20:30, 22:00-24:00

Група 53.1: 05:00-10:30, 12:30-21:30

Група 54.1: 00:00-00:30, 05:30-11:00, 13:00-22:00

Група 55.1: 00:00-00:30, 06:00-12:30, 14:30-22:30

Група 56.1: 00:00-01:00, 06:30-13:00, 15:00-23:00

Група 57.1: 00:00-01:30, 07:00-14:30, 16:30-24:00

Група 58.1: 00:00-02:00, 07:30-15:00, 17:00-24:00

Група 59.1: 00:00-03:00, 08:30-16:30, 18:30-24:00

Група 60.1: 00:00-03:30, 09:00-17:00, 19:00-24:00

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 31 січня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Одеській області

Графік відключення світла на Одещині 31 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік відключення світла на Миколаївщині 31 січня:

1.1 — 00:00 — 04:30; 08:30 — 12:30; 15:30 — 21:30;

1.2 — 00:00 — 01:30; 04:30 — 08:30; 11:30 — 17:30; 20:30 — 00:00;

2.1 — 01:30 — 06:30; 09:30 — 15:30; 18:30 — 22:30;

2.2 — 00:00 — 01:00; 03:30 — 08:30; 11:30 — 16:30; 19:30 — 00:00;

3.1 — 02:30 — 07:30; 10:30 — 14:30; 17:30 — 23:30;

3.2 — 00:00 — 03:30; 06:30 — 10:30; 13:30 — 18:30; 21:30 — 00:00;

4.1 — 00:00 — 02:30; 06:30 — 11:30; 14:30 — 19:30; 22:00 — 00:00;

4.2 — 00:00 — 02:30; 05:30 — 10:30; 13:30 — 19:30; 22:30 — 00:00;

5.1 — 02:30 — 06:30; 10:30 — 15:30; 17:30 — 22:30;

5.2 — 01:00 — 04:30; 07:30 — 13:30; 16:30 — 21:30;

6.1 — 00:00 — 01:00; 04:30 — 09:30; 12:30 — 17:30; 19:30 — 00:00;

6.2 — 01:00 — 05:30; 08:30 — 13:30; 15:30 — 20:30; 23:30 — 00:00.

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 31 січня:

1.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

1.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

2.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

3.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

3.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

4.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

5.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

6.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 31 січня

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 31 січня:

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 31 січня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 31 січня

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 31 січня

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 31 січня

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 31 січня

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 31 січня:

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла на Вінничині 26 січня — 1 лютого

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 31 січня

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла на Хмельниччині 31 січня

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла на Волині 31 січня

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 31 січня

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла на Прикарпатті 31 січня

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік відключення світла на Закарпатті 31 січня

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла на Львівщині 31 січня

Графік відключення світла в Рівненській області

Графік відключення світла на Рівненщині 31 січня

Нагадаємо, найближчими днями синоптики прогнозують в Україні суттєве похолодання. У багатьох регіонах температура повітря може опуститися нижче позначки –20 градусів, що викликає занепокоєння щодо можливого погіршення ситуації з електропостачанням. Однак фахівець запевняє: морози — не найстрашніше, що може статися з енергосистемою.