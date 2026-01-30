Відключення світла 31 січня в Україні: в "Укренерго" повідомили нові графіки

Відключення світла

Ситуація в енергосистемі України у суботу, 31 січня, залишатиметься складною. Національна енергетична компанія «Укренерго» повідомила про запровадження графіків відключень, які діятимуть в усіх регіонах країни без винятку.

Про це йдеться в офіційному повідомленні.

За розпорядженням диспетчерського центру «Укренерго», обмеження споживання триватимуть протягом усієї доби. Заходи торкнуться усіх категорій споживачів:

Для населення: застосовуватимуться графіки погодинних відключень (ГПВ).

Для промислових споживачів: діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).

Яка причина обмежень

Головним фактором дефіциту в енергосистемі залишаються руйнування, завдані ворогом. Енергооб’єкти досі відновлюються після попередніх масованих ракетно-дронових атак російської армії, що суттєво знизило можливості генерації та передачі електроенергії.

Енергетики наголошують, що час та обсяг відключень можуть відрізнятися залежно від області. Точну інформацію щодо вашої адреси та черги відключення необхідно перевіряти на офіційних сайтах обленерго вашого регіону або на їхніх сторінках у соцмережах.

Ситуація в енергосистемі є динамічною і може змінюватися. У разі нових атак або аварійних ситуацій можливе запровадження екстрених відключень.

«Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!», — пишуть в «Укренерго».

Це допоможе зменшити навантаження на мережу та уникнути додаткових аварій.

Нагадаємо, членкиня наглядової ради аналітичного центру We Build Ukraine Вікторія Войціцька заявила, що українцям не варто очікувати зникнення графіків відключень світла з настанням весни чи літа.

За її словами, обмеження в електропостачанні можуть зберігатися щонайменше протягом року, а за несприятливих умов — і довше. Ключовими чинниками залишаються темпи відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури, інтенсивність ворожих атак та швидкість розвитку децентралізованої генерації.