Отключение света 31 января в Украине: в "Укрэнерго" сообщили новые графики

Отключение света

В субботу, 31 января, ситуация в энергосистеме Украины будет оставаться сложной. Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о введении графиков отключений, которые будут действовать во всех регионах страны без исключения.

Об этом идет речь в официальном сообщении.

По распоряжению диспетчерского центра «Укрэнерго», ограничения потребления будут продолжаться в течение всех суток. Мероприятия коснутся всех категорий потребителей:

Для населения будут применяться графики почасовых отключений (ГПО).

Для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности (ГОП).

Какая причина ограничений

Главным фактором дефицита в энергосистеме остаются разрушения, причиненные врагом. Энергообъекты до сих пор восстанавливаются после предварительных массированных ракетно-дроновых атак российской армии, что существенно снизило возможности генерации и передачи электроэнергии.

Энергетики отмечают, что время и объем отключений могут отличаться в зависимости от области. Точную информацию о вашем адресе и очереди отключения необходимо проверять на официальных сайтах облэнерго вашего региона или на их страницах в соцсетях.

Ситуация в энергосистеме динамична и может изменяться. В случае новых атак или аварийных ситуаций возможно введение экстренных отключений.

«Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее бережливо!», — пишут в «Укрэнерго».

Это поможет снизить нагрузку на сеть и избежать дополнительных аварий.

Напомним, член Наблюдательного совета аналитического центра We Build Ukraine Виктория Войцицкая заявила, что украинцам не стоит ожидать исчезновения графиков отключений света с наступлением весны или лета.

По ее словам, ограничения в электроснабжении могут сохраняться минимум в течение года, а при неблагоприятных условиях — и дольше. Ключевыми факторами остаются темпы восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры, интенсивность вражеских атак и быстрота развития децентрализованной генерации.