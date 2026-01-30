- Дата публикации
Отключение света 31 января в Украине: в "Укрэнерго" сообщили новые графики
Ограничения потребления электроэнергии будут продолжаться в течение всех суток.
В субботу, 31 января, ситуация в энергосистеме Украины будет оставаться сложной. Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о введении графиков отключений, которые будут действовать во всех регионах страны без исключения.
Об этом идет речь в официальном сообщении.
По распоряжению диспетчерского центра «Укрэнерго», ограничения потребления будут продолжаться в течение всех суток. Мероприятия коснутся всех категорий потребителей:
Для населения будут применяться графики почасовых отключений (ГПО).
Для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности (ГОП).
Какая причина ограничений
Главным фактором дефицита в энергосистеме остаются разрушения, причиненные врагом. Энергообъекты до сих пор восстанавливаются после предварительных массированных ракетно-дроновых атак российской армии, что существенно снизило возможности генерации и передачи электроэнергии.
Энергетики отмечают, что время и объем отключений могут отличаться в зависимости от области. Точную информацию о вашем адресе и очереди отключения необходимо проверять на официальных сайтах облэнерго вашего региона или на их страницах в соцсетях.
Ситуация в энергосистеме динамична и может изменяться. В случае новых атак или аварийных ситуаций возможно введение экстренных отключений.
«Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее бережливо!», — пишут в «Укрэнерго».
Это поможет снизить нагрузку на сеть и избежать дополнительных аварий.
Напомним, член Наблюдательного совета аналитического центра We Build Ukraine Виктория Войцицкая заявила, что украинцам не стоит ожидать исчезновения графиков отключений света с наступлением весны или лета.
По ее словам, ограничения в электроснабжении могут сохраняться минимум в течение года, а при неблагоприятных условиях — и дольше. Ключевыми факторами остаются темпы восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры, интенсивность вражеских атак и быстрота развития децентрализованной генерации.